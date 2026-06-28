Breken jonge talenten na revival door bij KV Mechelen? "Anders moesten we een extra investering doen"

Als club die jonge spelers kansen geeft, zal KV Mechelen ook rekenen op de ontwikkeling van de talenten uit de beloftenploeg. Die hebben het afgelopen seizoen een revival doorgemaakt. Wie die positieve lijn kan voortzetten, komt in aanmerking voor doorstroming naar de eerste ploeg.

Jong KV Mechelen begon vorig seizoen met een magere 5 op 24 in de Tweede Afdeling A. Killian Overmeire had zijn ploeg de eerste seizoenshelft zien afsluiten op de voorlaatste plaats. Begin januari 2026 werd afscheid van hem genomen. Frédéric Frans werd zijn opvolger, in afwachting van zijn aanstelling als T1 bij Helmond. In het seizoen 2026-2027 traint Pieter Sas Jong KVM.

Een stevige opmars trok vorig seizoen alles recht. Dankzij een 12 op 15 vanaf de tweede helft van maart was het behoud een feit na een overtuigende 3-0-zege op Zulte Waregem B. "Dat is de verdienste van de jongens die het gedaan hebben. Er zijn twee à drie jongens bij die op termijn misschien wel de stap kunnen zetten naar de A-kern", zegt Fred Vanderbiest.

Topschutter Jong KV scoort 20 doelpunten

"Ze zouden in het begin van het seizoen mee kunnen trainen met de A-kern en dan zien tot waar dat kan reiken." Bij de spelers met potentieel springt Livio Cicero (20) na een seizoen met twintig doelpunten het meest in het oog. De Houthalense aanvaller stelt in Mechelen niet teleur sinds hij in 2024 de overstap van Lommel maakte.

Wassim Lantaki tekent zijn eerste profcontract bij Malinwa. 💪



De 22-jarige middenvelder zet nu zijn handtekening onder een contract van 2 seizoenen, met optie op een extra seizoen. Een mooie beloning voor het harde werk.



Proficiat met deze volgende stap, Wassim! 🔥 pic.twitter.com/IM7qCZ1id2 — KV Mechelen (@kvmechelen) April 24, 2026

Cicero ligt nog een jaar onder contract. Andere talenten, zoals Yanis Asghir (17, middenvelder), Wassim Lantaki (22, linksachter) en Mats Van Helden (20, middenvelder), tekenden de afgelopen maanden hun eerste profcontract. Dat is toch absoluut een teken dat Malinwa voor hen allemaal een mooie toekomst weggelegd ziet.





Minder blessures bij A-kern helpt beloften KVM

Die betere tweede seizoenshelft van Jong KV kwam er niet zomaar. "Dat is de verdienste geweest van de staf, die wat vernieuwd werd tijdens de winterstop. Door blessures konden we bepaalde jongens voor Nieuwjaar niet laten meegaan met Jong KV. Daarna konden we hen daar makkelijker minuten laten maken. Dat wil zeggen dat die jongens zich ontwikkelen."

Volgens Vanderbiest hebben zijn jonge kernspelers al vooruitgang geboekt. "Een voetballer kan alleen maar beter worden door te spelen en minuten te maken, niet door alleen te trainen." Decoene (22), Lenaerts (18) en Struyf (18) speelden respectievelijk negen, zeven en acht competitiewedstrijden voor Jong KV. Decoene speelde thuis tegen Club Brugge prompt 90 minuten voor de A-ploeg.

Geen demotiverend effect

Door de regels voor U23-ploegen mochten de talenten van geel en rood zelfs deelnemen aan de eindronde voor promotie. "Als het gelukt was om te promoveren, denk ik dat je toch weer een extra investering moest doen voor eerste amateur. Het is voor die jongens niet leuk om elke week tegen een nederlaag aan te lopen en weinig kans te maken om wedstrijden te winnen. Dit kan demotiverend werken."

𝑺𝒄𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑩𝒐𝒓𝒏𝒆𝒎 😍



Daar verzekerde Jong KV zich vanavond van behoud. Proficiat, boys!



⚽️ Lenaerts, Goliç & Cicero zorgden voor de doelpunten. pic.twitter.com/Iw3YemAX4w — KV Mechelen (@kvmechelen) April 18, 2026

Een hogere competitie is voor Vanderbiest niet automatisch een betere leerschool. "Als je bij de U23 resultaten kunt boeken, of dat nu in eerste of tweede amateur is, zal dat altijd positiever werken. Bij promotie hadden we een investering moeten doen richting de vernieuwing van die kern." Kunnen die jonge talenten de A-kern al iets bijbrengen? KVM trapt morgennamiddag het seizoen op gang met een eerste veldtraining.