Cristiano Ronaldo opnieuw middelpunt van kritiek: "Net zoals de Duivels dat niet konden zeggen"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Cristiano Ronaldo opnieuw middelpunt van kritiek: "Net zoals de Duivels dat niet konden zeggen"
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Colombia en Portugal hielden het vannacht op een 0-0-gelijkspel. De Colombianen winnen daardoor hun groep met zeven punten. Portugal is tweede met vijf stuks. Filip Joos neemt de prestatie van Cristiano Ronaldo onder de loep.

Cristiano Ronaldo begon anoniem aan het toernooi. In het teleurstellende 1-1-gelijkspel tegen de DR Congo kwam hij amper in het stuk voor, waardoor hij achteraf kritiek kreeg. Maar zoals wel vaker antwoordde Portugees met de voeten.

"I'm back!"

Tegen Oezbekistan (5-0) scoorde hij twee goals en leek hij zijn gram te halen. "I'm back!", richtte hij zich na de wedstrijd tot de camera. Maar in het scoreloze gelijkspel tegen Colombia was Ronaldo opnieuw onzichtbaar. Dat zagen ook voetballer Lennart Mertens en commentator Filip Joos in Sporza Daily.

"Nee, we hebben hem eigenlijk vooral op de grond zien liggen", merkte Mertens op. "Het was inderdaad een moeilijke wedstrijd omdat Portugal niet bovenlag", trad Joos hem bij.

Geen wissel

De commentator richtte zich daarna tot Roberto Martínez, de bondscoach van Portugal. "Maar wat ik dan niet snap, is dat je hem 90 minuten laat staan. Wissel hem toch even? Daar doe je hem deze keer ook deugd mee, want het is niet dat hij volledig uit de toon viel."

Aan gretigheid is er geen gebrek bij Ronaldo. Dat werd duidelijk bij één bepaalde fase waarbij ook João Félix betrokken was.

"Hij had misschien zelf kunnen trappen, maar Ronaldo kwam in de weg lopen. Dat komt omdat hij te gretig is en zijn kans ruikt. Dat is normaal voor een spits, maar echt slim was het niet."

Nu wacht Kroatië

Ronaldo en co stoten als tweede door naar de zestiende finales en werden daarin gekoppeld aan Kroatië. De Kroaten werden tweede in groep L na een felbevochten 2-1-overwinning tegen Ghana.

Wat kan Ronaldo tegen Luka Modrić en co? Joos denkt dat de superster niet helemaal terug is na zijn prestatie tegen Colombia. 

"Net zoals de Duivels dat niet konden zeggen na hun zege tegen Nieuw-Zeeland. Het is afwachten. En ik verwacht het eigenlijk meer bij de Duivels dan bij Cristiano."

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Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
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Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-5 België België
Kroatië Kroatië 2-1 Ghana Ghana
Panama Panama 0-2 Engeland Engeland
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