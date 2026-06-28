De Bruyne breekt lans voor Rode Duivel: "Hij verdiende meer te spelen, maar had ook concurrentie van mij"

De Rode Duivels speelden een sterke match tegen Nieuw-Zeeland. Een match die ze uiteraard altijd moesten winnen, maar één zaak viel op: de creatieve spelers kregen meer ruimte. Dat had niet in het minst te maken met de aanwezigheid van Hans Vanaken, om wie iedereen al twee matchen riep.

Dat is geen toeval. Zet Vanaken naast eender welke speler en hij speelt beter. Vanaken is een genie op voetbalnoppen en daarmee vertellen we niets nieuws. Zelfs Kevin De Bruyne draagt hem heel hoog in het vaandel. Waarrom? "Gewoon omdat hij een topspeler is. Hij heeft de pech gehad dat hij veel concurrentie had, want anders had hij veel meer gespeeld bij de nationale ploeg. Ja, ook omdat hij als concurrent van mij gezien werd", aldus KDB.

Maar De Bruyne speelt enorm graag met Vanaken. De Club Brugge-middenvelder weet perfect wat hij kan en doet dat ook perfect. Bal aannemen, weten waar iedereen staat en de juiste keuze maken. Hij versnelt het spel waardoor De Bruyne alleen komt te staan en acties kan maken.

Appreciatie van De Bruyne is heel groot

"Ik ben niet meer de Kevin van negen jaar geleden", zei De Bruyne vrijdag in Vancouver. Net daarom heeft hij deze Vanaken nodig. Hij maakt hem het leven zoveel makkelijker. De Bruyne heeft daar intern zelfs op aangedrongen, maar natuurlijk ligt de keuze nog altijd bij bondscoach Rudi Garcia.

Op training liet Vanaken echter zien dat Garcia niet om hem heen kon. Als hij in een ploegje met De Bruyne stond, ging die ineens veel beter voetballen. Net zoals tegen Nieuw-Zeeland. Een bliksemafleider die net zo goed die ene beslissende pass kan geven of kan infiltreren om zelf te scoren.

Iedereen kent Vanaken, maar bondscoaches lieten hem veelal links liggen. Waarom? De teneur is dat het veelal komt omdat hij altijd bij Club Brugge is gebleven. Als hij ook naar het buitenland was getrokken, had zijn interlandcarrière er heel anders uit gezien durven we wedden.



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West Ham speelt niet voor de prijzen

Trouwens, deze Vanaken had bij veel clubs uit de top vijf-landen meegespeeld als hij een ander carrièrepad had gekozen. Maar er valt zeker iets te zeggen om elk seizoen voor de prijzen te spelen. Dat geeft Vanaken een grotere kick dan bij pakweg West Ham een anoniem seizoen te spelen.

En ja, bij Club verdient hij ongeveer wat hij daar ook zou krijgen. De appreciatie bij zijn club kan amper groter uitgedrukt worden. Een topper die de volgende matchen ook weer zijn kans moet krijgen. Ja toch, Rudi Garcia?