Dit stevige bedrag strijkt de Belgische voetbalbond al zeker op dankzij het WK

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Dit stevige bedrag strijkt de Belgische voetbalbond al zeker op dankzij het WK
Foto: © photonews
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De Rode Duivels werden alsnog groepswinnaar in hun poule van het WK. Daardoor treffen de Belgen in de zestiende finales Senegal, een van de zwaarst mogelijke tegenstanders. Op het veld zijn de Duivels groeiende, maar ook in de portemonnee ziet het er steeds beter uit.

Het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada werd aangekondigd als het grootste ooit. De Rode Duivels plaatsten zich probleemloos voor het toernooi en verzekerden zich zo niet alleen sportief, maar ook financieel van een voltreffer.

10,5 miljoen euro prijzengeld

Sporza weet dat de FIFA voor alle deelnemende landen maar liefst 744 miljoen euro had gereserveerd. Voor deelname aan het toernooi mocht een land 8,8 miljoen euro bijschrijven. Afhankelijk van de prestaties komt daar nog geld bij.

Zo is de kwalificatie voor de zestiende finales nog eens goed voor 1,7 miljoen euro. Dat betekent dat de Belgische voetbalbond al op minstens 10,5 miljoen euro prijzengeld mag rekenen. Als de Duivels een ronde verder gaan, zou de teller kunnen oplopen tot 14 miljoen euro.

Het geld is welkom

Daarnaast krijgt elk deelnemend land 2,2 miljoen euro om verschillende voorbereidingskosten te dekken. Het geld is zeer welkom bij de bond, die het boekjaar afsloot met licht positieve cijfers.


Bovendien werden er bonussen afgesproken met de spelers. Bij een wereldtitel zouden ze elk een hallucinant bedrag opstrijken. Maar laten we eerst focussen op de zestiende finale tegen Senegal.

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