DONE DEAL: KAA Gent plukt belangrijke pion weg bij Zulte Waregem

KAA Gent heeft een nieuwe assistent-coach gevonden in het radarwerk rond Rik De Mil. Na Hans Cornelis komt nu ook Dwight Waeytens bij het team. Hij heeft al een verleden in Gent en komt over van Zulte Waregem.

"Na de komst van Hans Cornelis versterkt ook Dwight Waeytens de technische staf van KAA Gent. Hij sluit aan als assistent-coach van Rik De Mil", opent KAA Gent een persbericht op haar eigen webstek over de nieuwste versterking.

"Voor Waeytens betekent deze stap een terugkeer naar vertrouwd terrein. Hij was eerder al negen seizoenen lang actief binnen de jeugdopleiding van KAA Gent, waar hij verschillende lichtingen trainde bij de U14 en U15. Zo had hij ook Matisse Samoise onder zijn hoede."

Dwight Waeytens komt over van Zulte Waregem en keert terug naar KAA Gent

"Na zijn eerste passage bij KAA Gent bleef Waeytens zich verder ontwikkelen als coach. Hij deed ervaring op als hoofdcoach van Jong Cercle en maakte het voorbije seizoen deel uit van de technische staf van Zulte Waregem. Nu keert hij terug naar de club waar het allemaal begon."

"Met de komst van Waeytens haalt KAA Gent een coach in huis die de werking door en door kent. Zijn ervaring in zowel jeugd- als profvoetbal vormt een belangrijke meerwaarde binnen de staf. Welkom thuis, Dwight!", aldus nog de Buffalo's die in de wolken zijn met de komst van de jongeling.

KAA Gent wil nieuwe stappen zetten

Na Hans Cornelis is Waeytens de volgende die de staff van Rik De Mil komt versterken. Het plan lijkt duidelijk om KAA Gent in alle geledingen te gaan versterken om zo in het nieuwe seizoen de kloof met de top wat kleiner te proberen maken én ook Europees een woordje mee te spreken.



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Bij de Buffalo's volgt Waeytens onder meer Timothy Derijck op. KAA Gent en Timothy Derijck gingen na één seizoen uit elkaar. Daarmee komt er een einde aan het eerste trainershoofdstuk van de voormalige topverdediger, die een rijkgevulde spelerscarrière achter de rug heeft en nu op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.