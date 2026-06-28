DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

Club Brugge gelooft volop in zijn eigen jeugd. Het speelde de finale van de Youth League dit seizoen en wil op dat elan doorgaan in de toekomst. Een topper zijn ze nu wel kwijt, want Daan Braspenning kiest voor een ander avontuur.

De droomploeg van Daan Braspenning was vroeger Manchester United, maar na een avontuur bij Sint-Jozef speelde hij de voorbije acht jaar bij Club Brugge. En daar liet de centrale verdediger mooie dingen zien en maakte hij leuke herinneringen.

Dit seizoen haalde hij met Club NXT de finale van de Youth League en ook daarbuiten liet hij een aantal heel erg mooie dingen zien. Het is wel meteen zijn laatste wapenfeit voor Club Brugge, want Braspenning heeft beslist om Club Brugge te verlaten.

Daan Braspenning neemt afscheid van Club Brugge

"Na acht geweldige jaren bij deze club is het tijd om afscheid te nemen. Ik ben ontzettend trots dat ik deze kleuren jarenlang heb mogen dragen. Deze club heeft me niet alleen gevormd tot de speler die ik nu ben, maar ook tot de persoon die ik ben geworden."

"Ik ben dankbaar voor elke kans, elke les en elke vriendschap die ik onderweg heb opgedaan. Een speciaal woord van dank aan iedereen die altijd in mij heeft geloofd en het beste met me voorhad", klinkt het in een pakkende boodschap via Instagram.





Waarheen gaat de carrière van Daan Braspenning?

"Hoewel ik uitkijk naar een nieuwe uitdaging, zal deze club altijd een speciaal plekje in mijn hart houden. Bedankt voor alles", aldus nog Braspenning. Waarheen die nieuwe uitdaging hem zal brengen? Dat wilde de speler nog niet zeggen.

Het is ook nog niet geweten of hij al een nieuwe club heeft. Sowieso zullen er wel heel wat clubs interesse in hem hebben, want de centrale verdediger liet bij blauw-zwart al mooie dingen zien. De kans bestaat dat hij een stap naar het buitenland zeker ook kan overwegen. De scouts tijdens de Youth League zullen hem ook wel in het boekje hebben opgeschreven.