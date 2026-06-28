Ex-speler Beveren, Mechelen en Standard heeft opvallende nieuwe club: "Strafste transfer in jaren"

Herinnert u zich Joachim Van Damme nog? De ex-speler van onder meer Beveren, KV Mechelen en Standard Luik heeft een nieuwe ploeg. Hij gaat in provinciale aan de slag bij Vrasene na twee jaar voor VW Hamme te zijn uitgekomen.

Hij was vrij van contract na twee seizoenen bij Vigor Wuitens Hamme. Nu tekent Joachim Van Damme bij KFC Vrasene, dat vorig seizoen als laatste eindigde in 1e provinciale Oost-Vlaanderen en dus naar de tweede provinciale in Oost-Vlaanderen degradeert.

Herinnert u zich Joachim Van Damme nog? Bij KV Mechelen was hij een sleutelspeler en hij won er de Challenger Pro League (toen nog D1B genoemd). Daarna trok de verdedigende middenvelder naar Standard Luik, waar hij echter wat van de radar verdween.

Joachim Van Damme was een echte cultheld in het Belgisch profvoetbal

Zes maanden na zijn komst in januari 2022 werd Van Damme, die in 2016 twee jaar geschorst werd voor cocaïnegebruik, al uitgeleend aan SK Beveren. Een jaar later stuurde Beveren hem terug naar Standard. Op 6 september 2023 werd hij uit zijn contract gelicht.

Vervolgens zat Joachim Van Damme een half seizoen zonder club, voor hij in januari 2024 bij Zelzate aan de slag ging. Zes maanden later tekende hij bij Hamme in de Tweede Amateurklasse. Terugkeren naar het profniveau zou er niet meer in zitten.

Joachim Van Damme gaat spelen in tweede provinciale

Bij die club bleef hij twee seizoenen, tot zijn contract afliep en hij deze zomer vertrok. Op zijn 34ste stopt Joachim Van Damme echter nog niet met voetballen: hij heeft getekend bij KFC Vrasene, dat vorig seizoen laatste eindigde in de eerste provinciale van Oost-Vlaanderen.





"Voor een ploeg als Vrasene is dit uiteraard een transfer van formaat, wellicht de strafste transfer in jaren. Joachim wil zich opnieuw bewijzen en daar kan de club alleen maar beter van worden", vertelde trainer Bryan Bultheel aan kantine11. Ook KSK Beveren, een ploeg uit P1, had interesse in de speler, maar het team van speler-trainer Holzhauser heeft naast de speler gegrepen.