Heeft Kompany echt gebeld om hem naar Bayern te halen? Genk-doelman Brughmans doet er zijn zegje over

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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Heeft Kompany echt gebeld om hem naar Bayern te halen? Genk-doelman Brughmans doet er zijn zegje over
Foto: © photonews
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Genk-doelman Lucca Brughmans heeft zijn zegje gedaan over de interesse die Vincent Kompany in hem getoond zou hebben. Ze hebben elkaar alvast niet rechtstreeks gesproken. Dat zegt Brughmans, die ondertussen al elf matchen keepte in het eerste elftal van Genk.

Nog voordat KRC Genk in 2025 de contractverlenging van Lucca Brughmans aankondigde, zou er sprake geweest zijn van concrete interesse van Vincent Kompany. Die zou aan de lijn gehangen hebben met de intentie om Brughmans naar Bayern München te halen. Voorlopig blijft de 18-jarige doelman echter trouw aan KRC Genk.

Bij de omkadering van Sporza rond de WK-match tussen Canada en Zuid-Afrika was Brughmans een verrassende gast. Presentator Ruben Van Gucht vond dit het ideale moment om nu eens te polsen naar het contact tussen Brughmans en Kompany. Brughmans liet het enigszins in het midden of dit een realiteitsgetrouw verhaal was.

Kompany telefoneerde niet met Brughmans zélf

"Of Kompany telefoneerde met het oog op een transfer? Dat zou kunnen kloppen, maar hij heeft mij persoonlijk niet gebeld." Het is dus eigenlijk niet zo dat Kompany met Brughmans zelf gesproken heeft, concludeert Van Gucht. Brughmans bevestigde dat nog eens. "Het zou kunnen dat er achter mijn rug misschien contact is geweest."

Brughmans bevestigde noch ontkende dat Kompany achter hem gepolst heeft. "Ik heb er geen flauw idee van." In elk geval doet het jeugdproduct van Genk er goed aan om zich te focussen op de huidige ploeg. Brughmans mag het seizoen immers beginnen als eerste keeper en krijgt het vertrouwen van coach Nicky Hayen. Brughmans wordt overigens wel vaker in verband gebracht met Europese topclubs.

Brughmans moet eerst bevestigen bij Genk


De jonge keeper zou dus al op de radar van Bayern München gestaan hebben en meer recent werd Real Madrid aan hem gelinkt. Eens maar eens bevestigen bij KRC Genk. Brughmans kwam vorig seizoen in de play-offs onder de lat te staan, na tegenvallende prestaties van Tobias Lawel en Hendrik Van Crombrugge.

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