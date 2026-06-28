OH Leuven annuleert, Anderlecht springt in de bres voor CPL-club

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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OH Leuven annuleert, Anderlecht springt in de bres voor CPL-club
Foto: © photonews

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RSC Anderlecht, dat dit weekend niet tegen Sporting Hasselt speelde, krijgt op 11 juli Beerschot op bezoek voor een oefenmatch. De Antwerpenaren zouden aanvankelijk tegen OH Leuven spelen, maar OH Leuven annuleerde.

Onder leiding van Vitor Bruno is RSC Anderlecht gestart met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat gebeurt, net als overal in België en Europa, in moeilijke omstandigheden door de aanhoudende hitte. 

Omdat de Portugese trainer nog niet echt de tijd had om zijn tactische accenten te leggen, had hij gevraagd om de eerste oefenmatch te annuleren. Paars-wit zou dit weekend spelen tegen Sporting Hasselt, maar na de eerdere blessures van Ilay Camara en Lucas Hey (beiden met een breuk) ging die wedstrijd niet door.

Anderlecht - Beerschot als oefenmatch

Anderlecht vond wel snel een alternatief om die annulering op te vangen: de Brusselaars nemen het op 11 juli op tegen Beerschot. Op die datum zouden de Antwerpenaren oorspronkelijk spelen tegen OHL... maar ook daar werd geannuleerd.

"Dat is eigenlijk een behoorlijk goed alternatief", reageerde trainer Mohamed Messoudi met een knipoog in Het Nieuwsblad. "Jammer genoeg moeten we op Anderlecht spelen en niet op het Kiel, omdat we de toelatingen niet hebben gekregen", betreurde de T1.


Met nieuwkomers als Jordan Bustin en Abian Arslan (RFC Luik), Sem Audoor (Club NXT), Brent Stevens (Jong Genk) en Jelle Vossen (Zulte) lijkt Beerschot alvast goed gewapend om volgend seizoen een hoofdrol te spelen in de Challenger Pro League.

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