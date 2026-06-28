Lukaku zal het zelf niet graag horen, maar... waarom hij mogelijk beter geen basisspeler is dit WK

Romelu Lukaku zal het zelf wellicht niet graag horen. Wie Big Rom kent, weet dat hij altijd wil starten. Altijd negentig minuten wil spelen. Altijd het verschil wil maken vanaf de eerste minuut.

Maar misschien ligt zijn grootste waarde op dit WK net ergens anders. Niet als basisspeler, wel als het ultieme wapen van de bank.

De realiteit is duidelijk

Lukaku komt uit een bijzonder moeilijk seizoen. Door blessureleed en fysieke ongemakken speelde hij nauwelijks voetbal en bouwde hij amper wedstrijdritme op. Zelfs bondscoach Rudi Garcia gaf voor het duel met Nieuw-Zeeland nog aan dat zijn spits niet klaar is om een volledige wedstrijd af te werken.

Dat was ook zichtbaar tijdens de groepsfase. Tegen Iran kreeg Lukaku voor het eerst een basisplaats. België speelde 0-0 en de spits kon nooit echt zijn stempel drukken. Hij oogde nog niet fris genoeg om negentig minuten lang verdedigers pijn te doen.

Als invaller verandert alles

Het contrast met zijn invalbeurten kan haast niet groter zijn. In de openingswedstrijd tegen Egypte kwam Lukaku van de bank en had hij na amper 22 seconden al een beslissende impact. Zijn aanwezigheid in de zestien dwong een Egyptische verdediger tot een own goal, waardoor België alsnog een punt pakte.

Ook tegen Nieuw-Zeeland duurde het nauwelijks een minuut voor hij opnieuw toesloeg. Nicolas Raskin schilderde een voorzet op zijn hoofd en Lukaku kopte meteen raak. Het was zijn zesde WK-doelpunt, goed om alleen Belgisch recordhouder te worden.

Dat is geen toeval.



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Eerst De Ketelaere, daarna Lukaku

Misschien moet Rudi Garcia daarom durven kiezen voor een andere aanpak. Charles De Ketelaere heeft tegen Nieuw-Zeeland laten zien dat hij bereid is om zestig à zeventig minuten het vuile werk op te knappen. Pressen, lopen, verdedigers voortdurend onder druk zetten en hen fysiek uitputten.

Wanneer die defensie vervolgens al een uur lang heeft moeten zwoegen, komt plots een frisse Lukaku het veld op. Dat is een compleet ander verhaal dan wanneer hij vanaf de eerste minuut tegenover een uitgeruste verdediging staat.

Plots krijgen verdedigers een spits tegenover zich die nog altijd tot de sterkste en slimste targetmannen ter wereld behoort. Iemand die duels wint, ruimte creëert en in de zestien nauwelijks af te stoppen is.

Minder minuten, meer impact

Voor Lukaku is dat misschien geen evidente rol. Hij is een winnaar en wil starten. Maar op dit moment lijkt hij meer impact te hebben in twintig of dertig minuten dan in een volledige wedstrijd.

België hoeft Lukaku bovendien niet negentig minuten te laten sleuren terwijl hij nog altijd wedstrijdritme mist. Integendeel: door zijn minuten verstandig te doseren kan Garcia misschien net het maximale uit zijn topschutter halen.

De groepsfase heeft alvast één duidelijke les opgeleverd. Lukaku hoeft geen hele wedstrijd te spelen om beslissend te zijn. Misschien is hij op dit WK wel het gevaarlijkste wapen dat België pas uit de schede haalt wanneer de tegenstander al murw is gespeeld.