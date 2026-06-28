Pensioen of niet? Hugo Broos spreekt opnieuw over zijn toekomst

Niet alleen de Rode Duivels moeten op dit WK de Belgische eer hooghouden, maar ook Hugo Broos. De voormalige international staat als coach aan het roer bij Zuid-Afrika, dat voor het eerst de volgende ronde bereikte. Normaal houdt Broos er na het WK mee op, maar is dat wel zeker?

Hugo Broos maakte zich onsterfelijk in Zuid-Afrika door het land voor het eerst in zijn geschiedenis voorbij de groepsfase te loodsen.

Bafana Bafana won een cruciaal groepsduel met Zuid-Korea met 1-0 en stootte daardoor alsnog als tweede door naar de volgende ronde. En dat terwijl Zuid-Afrika teleurstellend begon aan het toernooi met een kansloze nederlaag tegen Mexico.

Broos mist zijn familie

In de zestiende finales nemen Broos en co het later vandaag op tegen Canada, een van de organiserende landen. Dat is zeker geen onmogelijke opdracht, waardoor de weg naar de achtste finales open zou kunnen liggen. Onze 74-jarige landgenoot denkt ondertussen na over zijn toekomst.

🇿🇦 South Africa have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026

"Ik mis mijn familie, want ik zat steeds in Zuid-Afrika", vertelde hij op een persconferentie, geciteerd door Sporza. "Dat is een van de redenen waarom ik misschien stop na dit WK. Ik mis mijn kleinkinderen. Maar als ik de clips zie, geeft het me energie om voort te blijven doen."





Broos heeft nog genoeg energie

In die reactie schuilt misschien toch wat twijfel. "Maanden geleden zei ik dat het genoeg was op m'n 74e. Ik zit al sinds mijn 19e in de voetbalwereld. Maar hoe dichter het einde nadert, hoe meer ik eraan denk", geeft Broos toe.

Hij geeft aan dat hij nog steeds achter zijn besluit staat om na dit WK te stoppen, maar dat hij wel nog genoeg energie in de tank heeft om door te gaan. "Misschien vinden we een tussenoplossing waarbij ik meer tijd met mijn familie kan spenderen."

Broos stapte na een rijkgevulde actieve voetbalcarrière in het trainersvak. Hij coachte clubs in binnen- en buitenland en was ook aan de slag als bondscoach van Kameroen. Met dat land won hij in 2017 de Africa Cup. Met Zuid-Afrika pakte hij in 2023 brons op dat toernooi.