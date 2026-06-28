Thibaut Courtois krijgt zware concurrent voor Gouden Handschoen: "Subliem!"

Thibaut Courtois is op de afspraak op dit WK. Onze nationale doelman speelde een sterke groepsfase en liet zich vooral in de duels tegen Egypte en Iran stevig opmerken. In 2018 won Courtois de Gouden Handschoen, maar dit jaar is de concurrentie moordend.

Thibaut Courtois was op dit WK al meermaals de redder in nood voor de Rode Duivels. Vooral tegen Iran trad hij verschillende keren uitstekend op om de Iraniërs een doelpunt te ontzeggen. We hebben een van de beste doelmannen van het toernooi, of misschien zelfs dé beste. Laat dat duidelijk zijn.

Gouden Handschoen

De beste keeper van het WK wordt traditioneel beloond met de Gouden Handschoen. Die grote eer viel Courtois in 2018 al eens te beurt. De Rode Duivels zetten in Rusland een ijzersterk parcours neer tot in de halve finales, met Courtois in een glansrol.

Vooral in de kwartfinale tegen Brazilië schudde hij enkele schitterende reddingen uit zijn handschoenen. Iedereen herinnert zich nog hoe hij een schot van Neymar ging halen in de winkelhaak.

Een fantastische Diogo Costa

Als de Belgen er ook op dit WK in slagen om ver te raken, is Courtois zeker een van de kanshebbers om de Gouden Handschoen te winnen. Maar er zijn nog kandidaten. Bij Portugal bijvoorbeeld.

Daar speelde Diogo Costa tegen Colombia een fantastische partij. Dat zag ook Filip Joos. "Dit was de beste prestatie van een doelman op het WK tot dusver", klonk het bij Sporza Daily. "Het was subliem." De Portugese doelman werd na de wedstrijd uitgeroepen tot Man van de Match.





Slechts één tegengoal

Costa moest zich op dit toernooi slechts één keer gewonnen geven. Tegen de DR Congo slikte hij een kopbalgoal van Yoane Wissa, maar tegen Oezbekistan en Colombia hield hij telkens de nul.

Costa speelt voorlopig nog altijd voor FC Porto, maar door zijn prestaties op het WK zullen de Europese topclubs fel aan zijn mouw komen trekken. Hij is ook nog altijd maar 26 jaar oud, waardoor hij nog jaren mee kan. De Portugese toekomst tussen de palen lijkt dus zeker verzekerd.