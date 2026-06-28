Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Kompany - Kiaba Brughmans

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Kompany - Kiaba Brughmans
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kompany - Kiaba Brughmans

Heeft Kompany echt gebeld om hem naar Bayern te halen? Genk-doelman Brughmans doet er zijn zegje over

Genk-doelman Lucca Brughmans heeft zijn zegje gedaan over de interesse die Vincent Kompany in hem getoond zou hebben. Ze hebben elkaar alvast niet rechtstreeks gesproken. Dat zegt Brughmans, die ondertussen al elf matchen keepte in het eerste elftal van Genk. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 27/06

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Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Kiaba Brughmans - Kompany

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Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-5 België België
Kroatië Kroatië 2-1 Ghana Ghana
Panama Panama 0-2 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 3-1 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 0-0 Portugal Portugal
Algerije Algerije 3-3 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 1-3 Argentinië Argentinië

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