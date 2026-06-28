Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Kompany - Kiaba Brughmans
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kompany - Kiaba Brughmans
Heeft Kompany echt gebeld om hem naar Bayern te halen? Genk-doelman Brughmans doet er zijn zegje over
Genk-doelman Lucca Brughmans heeft zijn zegje gedaan over de interesse die Vincent Kompany in hem getoond zou hebben. Ze hebben elkaar alvast niet rechtstreeks gesproken. Dat zegt Brughmans, die ondertussen al elf matchen keepte in het eerste elftal van Genk. (Lees meer)
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/06