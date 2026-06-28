WK-LIVE 28/6
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
BREAKING: Dit is de tegenstander van de Rode Duivels woensdag (en het is de moeilijkste)
De wedstrijd tussen Congo en Oezbekistan was van cruciaal belang voor de Rode Duivels. Na het resultaat van Kroatië waren de scenario's duidelijker geworden: als de Leopards wonnen, zou België in de zestiende finales uitkomen tegen Senegal. (Lees meer)
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