WK-LIVE 28/6

Redactie
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

BREAKING: Dit is de tegenstander van de Rode Duivels woensdag (en het is de moeilijkste)

De wedstrijd tussen Congo en Oezbekistan was van cruciaal belang voor de Rode Duivels. Na het resultaat van Kroatië waren de scenario's duidelijker geworden: als de Leopards wonnen, zou België in de zestiende finales uitkomen tegen Senegal. (Lees meer)

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Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-5 België België
Kroatië Kroatië 2-1 Ghana Ghana
Panama Panama 0-2 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 3-1 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 0-0 Portugal Portugal
Algerije Algerije 1-1 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 0-2 Argentinië Argentinië

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