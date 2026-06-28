WK-LIVE 28/6: Binnen halfuurtje spreekt Zeno Debast voor het eerst op dit WK

Redactie
| Reageer
WK-LIVE 28/6: Binnen halfuurtje spreekt Zeno Debast voor het eerst op dit WK
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

Bij Anderlecht heeft het begin van de voorbereiding in de eerste plaats vooral slecht nieuws opgeleverd. Dat situeert zich dan voornamelijk op medisch vlak. Nu is met Nathan De Cat ook een van de belangrijkste spelers van RSCA geblesseerd geraakt. (Lees meer)

Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

De groepsfase zit erop. En dus komen we stilaan in de fase van de waarheid. We hebben toch al een aantal zaken te vermelden die ons zijn opgevallen. Met ook ons derde 'Team van de Speeldag' op dit WK, met eindelijk ook eens een Rode Duivel tussen de lijnen. (Lees meer)

Deschacht & co fileren Rode Duivels na groepsfase

De Rode Duivels hebben het geflikt tegen Nieuw-Zeeland en zitten in de zestiende finales van het WK. Daarmee hebben ze een eerste stap in de goede richting gezet. Tegen Senegal moet een volgende stap gaan volgen. (Lees meer)

"Groepsfase was maar een opwarming": Senegal waarschuwt België

België zal het opnemen tegen Senegal in de zestiende finales van het WK. Het Afrikaanse land benadert onze Rode Duivels met veel respect, maar ook met de hoop om voor een stunt te zorgen en het avontuur voort te zetten. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Speler verdacht van verkrachting

Een historische WK-campagne van Kaapverdië wordt overschaduwd door een gerechtelijk onderzoek naar aanvoerder Ryan Mendes. Naar de 36-jarige Kaapverdische kapitein loopt in Nieuw-Zeeland een onderzoek over verdenking van verkrachting. Een stevige domper op de feestvreugde voor het land.

De Nieuw-Zeelandse politie een incident dat zich op 27 maart in Auckland zou hebben voorgedaan. Toen was onder meer Kaapverdië aanwezig in Nieuw-Zeeland voor een aantal oefenwedstrijden. Het vermeende slachtoffer is een Braziliaanse vrouw die als tolk voor de Kaapverdische nationale ploeg werkte. Zij claimt dat Ryan Mendes haar hotelkamer binnenkwam en haar zou hebben verkracht, gebeten en gewurgd. Het onderzoek is volop lopende.

Aernout Van Lindt

Messi met het record, Argentinië met de 9 op 9

Lionel Messi begon op de bank voor Argentinië tegen Jordanië, maar hij viel in én scoorde. Messi zit nu aan zes doelpunten op dit WK en is topschutter na de groepsfase. Hij werd de eerste speler ooit die zeven WK-wedstrijden op een rij scoort. En zijn goal was ook goed voor de negentiende op een WK ooit, waardoor hij nog wat verder wegloopt van Klose en de rest.

Ook Argentinië liet met de 9 op 9 stevige statistieken optekenen. Ze gaan zo alles bij elkaar vrij vlotjes door op dit WK. Het is al de vijfde keer dat de Zuid-Amerikanen in de groepsfase geen enkel punt laten liggen. Ook daarmee horen ze bij de absolute top van de wereld.

Filip Joos ziet gevaarlijke WK-outsider opduiken: "Wat een fantastische ploeg!"

Ook Filip Joos was de voorbije nacht een aandachtige toeschouwer bij het duel tussen Colombia en Portugal. 0-0 werd het in het Miami Stadium, maar de commentator zag dat Colombia sterk voor de dag kwam. Hij duidt Los Cafeteros zelfs aan als outsider voor de wereldtitel. (Lees meer)

Cristiano Ronaldo opnieuw middelpunt van kritiek: "Net zoals de Duivels dat niet konden zeggen"

Colombia en Portugal hielden het vannacht op een 0-0-gelijkspel. De Colombianen winnen daardoor hun groep met zeven punten. Portugal is tweede met vijf stuks. Filip Joos neemt de prestatie van Cristiano Ronaldo onder de loep. (Lees meer)

Dit stevige bedrag strijkt de Belgische voetbalbond al zeker op dankzij het WK

De Rode Duivels werden alsnog groepswinnaar in hun poule van het WK. Daardoor treffen de Belgen in de zestiende finales Senegal, een van de zwaarst mogelijke tegenstanders. Op het veld zijn de Duivels groeiende, maar ook in de portemonnee ziet het er steeds beter uit. (Lees meer)

Lorenz Lomme

WK-LIVE 28/6: deze bondscoach stapt op na WK-uitschakeling

Schotland wist zich in groep C van het WK niet te plaatsen voor de volgende ronde. De Schotten wonnen van Haïti (0-1), maar verloren daarna van zowel Marokko (0-1) als Brazilië (0-3). Die drie punten volstonden niet om door te stoten door een negatief doelpuntensaldo.

Bondscoach Steve Clarke besloot daarop afscheid te nemen. Hij schreef een open brief waarin hij iedereen bedankt. "Bedankt voor alles en veel succes aan mijn opvolger", schrijft hij. "Bye bye Schotland!"

Clarke leidde Schotland ook naar de EK's van 2020 en 2024, maar ook daar sneuvelde hij met zijn team in de groepsfase.

De Rode Duivels treffen een loodzware tegenstander in de zestiende finales, en wel hierom

De kogel is door de kerk. De Rode Duivels weten waar ze aan toe zijn in de zestiende finales van het WK. Ze nemen het op tegen Senegal, een van de beste Afrikaanse voetballanden. Dat is een zware loting en eigenlijk de zwaarst mogelijke beste derde die ze konden treffen op het WK. (Lees meer)

Lorenz Lomme

WK-LIVE 28/6: Lionel Messi is hallucinant WK-record rijker

Wereldkampioen Argentinië had afgelopen nacht geen problemen met Jordanië. La Albiceleste had al voor de rust een 2-0-voorsprong te pakken via Giovani Lo Celso en Lautaro Martínez.

Musa Tamari prikte tegen, maar het slotwoord was (opnieuw) voor Lionel Messi. De meervoudige Gouden Bal startte op de bank, maar dat deerde hem niet. Met een rake lage vrije trap zette hij de 1-3-eindstand op het bord.

Messi zit nu aan zes doelpunten op dit WK en is topschutter. Hij is meteen ook goed voor een nieuw record, want hij is de eerste speler ooit die zeven WK-wedstrijden op een rij scoort. Opnieuw een indrukwekkende prestatie van de ster van Inter Miami.

Pensioen of niet? Hugo Broos spreekt opnieuw over zijn toekomst

Niet alleen de Rode Duivels moeten op dit WK de Belgische eer hooghouden, maar ook Hugo Broos. De voormalige international staat als coach aan het roer bij Zuid-Afrika, dat voor het eerst de volgende ronde bereikte. Normaal houdt Broos er na het WK mee op, maar is dat wel zeker? (Lees meer)

Lukaku zal het zelf niet graag horen, maar... waarom hij mogelijk beter geen basisspeler is dit WK

Lukaku zal het zelf niet graag horen, maar... waarom hij mogelijk beter geen basisspeler is dit WK

Romelu Lukaku zal het zelf wellicht niet graag horen. Wie Big Rom kent, weet dat hij altijd wil starten. Altijd negentig minuten wil spelen. Altijd het verschil wil maken vanaf de eerste minuut. (Lees meer)

BREAKING: Dit is de tegenstander van de Rode Duivels woensdag (en het is de moeilijkste)

De wedstrijd tussen Congo en Oezbekistan was van cruciaal belang voor de Rode Duivels. Na het resultaat van Kroatië waren de scenario's duidelijker geworden: als de Leopards wonnen, zou België in de zestiende finales uitkomen tegen Senegal. (Lees meer)

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Supercomputer stelt verwachtingen bij: zoveel kans maken Rode Duivels nog om wereldkampioen te worden

Supercomputer stelt verwachtingen bij: zoveel kans maken Rode Duivels nog om wereldkampioen te worden

19:20
Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

18:50
Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

18:30
'Barcelona schrikt van vraagprijs Club Brugge'

'Barcelona schrikt van vraagprijs Club Brugge'

18:00
7
Bijgeloof en Angola: wat moet je weten over Vitor Bruno?

Bijgeloof en Angola: wat moet je weten over Vitor Bruno?

17:30
'Genk laat Club-target alleen trainen'

'Genk laat Club-target alleen trainen'

16:30
65
40, 50 of 70 miljoen euro? 'Club Brugge is sterkhouder kwijt snel na WK'

40, 50 of 70 miljoen euro? 'Club Brugge is sterkhouder kwijt snel na WK'

17:00
Deschacht & co fileren Rode Duivels na groepsfase

Deschacht & co fileren Rode Duivels na groepsfase

15:50
"Groepsfase was maar een opwarming": Senegal waarschuwt België

"Groepsfase was maar een opwarming": Senegal waarschuwt België

15:10
1
Ex-speler Beveren, Mechelen en Standard heeft opvallende nieuwe club: "Strafste transfer in jaren"

Ex-speler Beveren, Mechelen en Standard heeft opvallende nieuwe club: "Strafste transfer in jaren"

14:30
OH Leuven annuleert, Anderlecht springt in de bres voor CPL-club

OH Leuven annuleert, Anderlecht springt in de bres voor CPL-club

14:00
1
DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

13:30
DONE DEAL: KAA Gent plukt belangrijke pion weg bij Zulte Waregem

DONE DEAL: KAA Gent plukt belangrijke pion weg bij Zulte Waregem

13:00
4
Thibaut Courtois krijgt zware concurrent voor Gouden Handschoen: "Subliem!"

Thibaut Courtois krijgt zware concurrent voor Gouden Handschoen: "Subliem!"

12:30
Filip Joos ziet gevaarlijke WK-outsider opduiken: "Wat een fantastische ploeg!"

Filip Joos ziet gevaarlijke WK-outsider opduiken: "Wat een fantastische ploeg!"

11:35
1
Cristiano Ronaldo opnieuw middelpunt van kritiek: "Net zoals de Duivels dat niet konden zeggen"

Cristiano Ronaldo opnieuw middelpunt van kritiek: "Net zoals de Duivels dat niet konden zeggen"

10:50
1
Dit stevige bedrag strijkt de Belgische voetbalbond al zeker op dankzij het WK

Dit stevige bedrag strijkt de Belgische voetbalbond al zeker op dankzij het WK

09:45
6
De Rode Duivels treffen een loodzware tegenstander in de zestiende finales, en wel hierom

De Rode Duivels treffen een loodzware tegenstander in de zestiende finales, en wel hierom

09:00
6
Lukaku zal het zelf niet graag horen, maar... waarom hij mogelijk beter geen basisspeler is dit WK Opinie

Lukaku zal het zelf niet graag horen, maar... waarom hij mogelijk beter geen basisspeler is dit WK

08:00
8
Pensioen of niet? Hugo Broos spreekt opnieuw over zijn toekomst

Pensioen of niet? Hugo Broos spreekt opnieuw over zijn toekomst

08:10
Rik De Mil stuurt meteen krachtig signaal naar Christian Burgess

Rik De Mil stuurt meteen krachtig signaal naar Christian Burgess

07:00
3
De Bruyne breekt lans voor Rode Duivel: "Hij verdiende meer te spelen, maar had ook concurrentie van mij"

De Bruyne breekt lans voor Rode Duivel: "Hij verdiende meer te spelen, maar had ook concurrentie van mij"

06:30
6
WK-LIVE 27/6: Noorse bondscoach bijt fel van zich af na kritiek

WK-LIVE 27/6: Noorse bondscoach bijt fel van zich af na kritiek

23:30
La Louvière neemt afscheid van één pion en haalt meteen twee nieuwkomers binnen

La Louvière neemt afscheid van één pion en haalt meteen twee nieuwkomers binnen

23:00
Niemand doet beter: uitblinker Rode Duivels zet fenomenale WK-statistiek neer

Niemand doet beter: uitblinker Rode Duivels zet fenomenale WK-statistiek neer

22:30
BREAKING: Dit is de tegenstander van de Rode Duivels woensdag (en het is de moeilijkste)

BREAKING: Dit is de tegenstander van de Rode Duivels woensdag (en het is de moeilijkste)

03:36
12
KV Kortrijk en Zulte Waregem halen zwaar uit in West-Vlaamse oefenduels

KV Kortrijk en Zulte Waregem halen zwaar uit in West-Vlaamse oefenduels

21:25
Ook de statistieken bewijzen: deze Rode Duivel móét gewoon in de basis

Ook de statistieken bewijzen: deze Rode Duivel móét gewoon in de basis

20:45
3
Grote twijfels over WK-favoriet: "Zitten op hun tandvlees"

Grote twijfels over WK-favoriet: "Zitten op hun tandvlees"

20:00
Nieuwe hoofdcoach SK Beveren moet iets kwijt: "Bob Peeters heeft naar de KBVB gebeld"

Nieuwe hoofdcoach SK Beveren moet iets kwijt: "Bob Peeters heeft naar de KBVB gebeld"

27/06
1
Peter Vandenbempt stomverbaasd over Rudi Garcia: "Daar gaan we toch niet mee beginnen?"

Peter Vandenbempt stomverbaasd over Rudi Garcia: "Daar gaan we toch niet mee beginnen?"

27/06
13
Feyenoord rondt miljoenentransfer af in JPL: spits moet opvolger van Ueda worden

Feyenoord rondt miljoenentransfer af in JPL: spits moet opvolger van Ueda worden

00:31
5
Drie ex-spelers JPL maken opmerkelijke clubkeuze

Drie ex-spelers JPL maken opmerkelijke clubkeuze

27/06
'Belg (ex- Club Brugge, genoemd bij Anderlecht) gaat plak zwaaien bij Arsenal'

'Belg (ex- Club Brugge, genoemd bij Anderlecht) gaat plak zwaaien bij Arsenal'

27/06
'Inter wil sterkhouder Union wegkapen voor neus Tottenham'

'Inter wil sterkhouder Union wegkapen voor neus Tottenham'

27/06
7
Alle scenario's op een rijtje voor volgende ronde: wat wil u?

Alle scenario's op een rijtje voor volgende ronde: wat wil u?

27/06
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 3
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-5 België België
Kroatië Kroatië 2-1 Ghana Ghana
Panama Panama 0-2 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 3-1 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 0-0 Portugal Portugal
Algerije Algerije 3-3 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 1-3 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge Bork Bork over Pech voor Anderlecht? 'Topfavoriet in strijd om De Cat speelt het héél hard' Joske89 Joske89 over Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken Pogi Pogi over 90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs : le départ de David Bates laissera-t-il un vide au Standard ? Pogi Pogi over La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs Pogi Pogi over "De l'incompétence pure" : à coeur ouvert sur l'Euro 2016, Jan Vertonghen très dur envers Marc Wilmots Albert Dupont Albert Dupont over "La phase de poules n'était qu'un échauffement" : comment la presse sénégalaise aborde Belgique - Sénégal ontleder ontleder ontleder ontleder over Feyenoord rondt miljoenentransfer af in JPL: spits moet opvolger van Ueda worden Viva Charleroi Viva Charleroi over Les signaux sont au vert pour Zeno Debast, qui sera face à la presse ce dimanche ! Vital Verheyen Vital Verheyen over Onze punten voor Duivels na Nieuw-Zeeland: één quasi perfecte score, veel sprankel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved