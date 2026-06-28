WK-LIVE 28/6: deze bondscoach stapt op na WK-uitschakeling
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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Colombia en Portugal hielden het vannacht op een 0-0-gelijkspel. De Colombianen winnen daardoor hun groep met zeven punten. Portugal is tweede met vijf stuks. Filip Joos neemt de prestatie van Cristiano Ronaldo onder de loep. (Lees meer)
Dit stevige bedrag strijkt de Belgische voetbalbond al zeker op dankzij het WK
De Rode Duivels werden alsnog groepswinnaar in hun poule van het WK. Daardoor treffen de Belgen in de zestiende finales Senegal, een van de zwaarst mogelijke tegenstanders. Op het veld zijn de Duivels groeiende, maar ook in de portemonnee ziet het er steeds beter uit. (Lees meer)
WK-LIVE 28/6: deze bondscoach stapt op na WK-uitschakeling
Schotland wist zich in groep C van het WK niet te plaatsen voor de volgende ronde. De Schotten wonnen van Haïti (0-1), maar verloren daarna van zowel Marokko (0-1) als Brazilië (0-3). Die drie punten volstonden niet om door te stoten door een negatief doelpuntensaldo.
Bondscoach Steve Clarke besloot daarop afscheid te nemen. Hij schreef een open brief waarin hij iedereen bedankt. "Bedankt voor alles en veel succes aan mijn opvolger", schrijft hij. "Bye bye Schotland!"
Clarke leidde Schotland ook naar de EK's van 2020 en 2024, maar ook daar sneuvelde hij met zijn team in de groepsfase.
Scotland Men’s Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role.— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026
Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026.
Bye-bye Scotland.— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026
A letter from the Gaffer.
WK-LIVE 28/6: Lionel Messi is hallucinant WK-record rijker
Wereldkampioen Argentinië had afgelopen nacht geen problemen met Jordanië. La Albiceleste had al voor de rust een 2-0-voorsprong te pakken via Giovani Lo Celso en Lautaro Martínez.
Musa Tamari prikte tegen, maar het slotwoord was (opnieuw) voor Lionel Messi. De meervoudige Gouden Bal startte op de bank, maar dat deerde hem niet. Met een rake lage vrije trap zette hij de 1-3-eindstand op het bord.
Messi zit nu aan zes doelpunten op dit WK en is topschutter. Hij is meteen ook goed voor een nieuw record, want hij is de eerste speler ooit die zeven WK-wedstrijden op een rij scoort. Opnieuw een indrukwekkende prestatie van de ster van Inter Miami.
Lionel Messi becomes the first player to score in seven consecutive #FIFAWorldCup games 🌟 pic.twitter.com/pMhHcidn7H— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
Pensioen of niet? Hugo Broos spreekt opnieuw over zijn toekomst
Niet alleen de Rode Duivels moeten op dit WK de Belgische eer hooghouden, maar ook Hugo Broos. De voormalige international staat als coach aan het roer bij Zuid-Afrika, dat voor het eerst de volgende ronde bereikte. Normaal houdt Broos er na het WK mee op, maar is dat wel zeker? (Lees meer)
Lukaku zal het zelf niet graag horen, maar... waarom hij mogelijk beter geen basisspeler is dit WK
Romelu Lukaku zal het zelf wellicht niet graag horen. Wie Big Rom kent, weet dat hij altijd wil starten. Altijd negentig minuten wil spelen. Altijd het verschil wil maken vanaf de eerste minuut. (Lees meer)
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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