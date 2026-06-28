WK-LIVE 28/6: Lionel Messi is hallucinant WK-record rijker
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
WK-LIVE 28/6: Lionel Messi is hallucinant WK-record rijker
Wereldkampioen Argentinië had afgelopen nacht geen problemen met Jordanië. La Albiceleste had al voor de rust een 2-0-voorsprong te pakken via Giovani Lo Celso en Lautaro Martínez.
Musa Tamari prikte tegen, maar het slotwoord was (opnieuw) voor Lionel Messi. De meervoudige Gouden Bal startte op de bank, maar dat deerde hem niet. Met een rake lage vrije trap zette hij de 1-3-eindstand op het bord.
Messi zit nu aan zes doelpunten op dit WK en is topschutter. Hij is meteen ook goed voor een nieuw record, want hij is de eerste speler ooit die zeven WK-wedstrijden op een rij scoort. Opnieuw een indrukwekkende prestatie van de ster van Inter Miami.
Lionel Messi becomes the first player to score in seven consecutive #FIFAWorldCup games 🌟 pic.twitter.com/pMhHcidn7H— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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