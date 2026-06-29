De stand van zaken van de voorbereiding bij de 1A-ploegen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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De stand van zaken van de voorbereiding bij de 1A-ploegen
Foto: © photonews
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Alle clubs zijn aan hun voorbereiding op het seizoen 2026-2027 begonnen. We maken de balans op bij KAA Gent, waar Christian Burgess in de eerste match van het seizoen de aanvoerdersband droeg, maar ook bij Standard, Club Brugge, RSC Anderlecht, KV Mechelen, Zulte Waregem en KV Kortrijk.

De clubs uit de Pro League zijn begonnen aan hun reeks oefenwedstrijden in de voorbereiding. KAA Gent won bijvoorbeeld met 6-1 van het amateurteam Merelbeke. Nieuwkomer Christian Burgess droeg meteen de kapiteinsband bij afwezigheid van Davy Roef. Wilfried Kanga (2x), Atsuki Ito, Max Dean, Momodou Sonko en Abdelkahar Kadri maakten de Gentse doelpunten.

KV Kortrijk speelde intussen al zijn derde oefenmatch en won tegen Diksmuide Oostende (5-1). Sixtus Ogbuehi scoorde twee keer. Ook Lenn De Smet en Brecht Dejaegere vonden de weg naar doel voor de promovendus. De nieuwe aanwinst Suf Podgoreanu, geblesseerd geraakt tegen Lauwe, is twee maanden out. De Kerels nemen het volgende week op tegen Club Brugge voor een eerste echte test.

Heel wat jongeren bij Club Brugge

Club Brugge is de voorbereiding gestart zonder Seys, Vanaken, Mechele, Nilsson en Ordonez, die actief zijn op het WK. Andere internationals, zoals Tzolis, Forbs en Onyedika, speelden nog vriendschappelijke einde-seizoenswedstrijden en krijgen een extra week vakantie.

Daardoor werden heel wat jongeren aan de groep toegevoegd, zoals Tian Koren, wiens contract is verlengd tot 2029 en die samen met Gianluca Okon aansluit bij de A-kern, maar ook Gomez Van Hoogen, Verlinden, Elbay, Amengai, Da Silva, Tchitchi, Garcia en Musuayi.

Kobe Corbanie zet zijn eerste stappen bij Mechelen, eerste minuten voor Akpa-Chukwu bij Zulte

KV Mechelen begon zijn voorbereiding met nieuwkomer Kobe Corbanie, maar zonder Redouane Halhal, die met Marokko op het WK is. Tommy St. Jago en Halil Özdemir zijn al langer geblesseerd en nog niet klaar voor een terugkeer. Mechelen speelt zaterdag zijn eerste oefenmatch tegen Rupel Boom.

Zulte Waregem won ruim van buur Racing Waregem (0-6). Yoro Sall, winteraanwinst Kadir Seven, Anosike Ementa, Tobias Hedl en Enrique Lofolomo vonden de weg naar doel voor Essevee, waar ex-Seraing-spits Hemsley Akpa-Chukwu 45 minuten speelde.

Anderlecht pakt nu al blessurezorgen aan, Standard met Lavalée, Nsimba en Legear

Anderlecht heeft zijn oefenmatch tegen Sporting Hasselt geannuleerd, terwijl Lucas Hey, Ilay Camara (breuk) en Nathan De Cat (spierprobleem) geblesseerd zijn. Paars-wit van Vítor Bruno stuurt de voorbereiding richting de tweede voorronde van de Europa League, die al over iets meer dan drie weken eraan komt, net als Hammarby.

Bij Standard stond de tweede training van de voorbereiding deze maandag open voor de pers. Rafiki Saïd, Dennis Ayensa, Matthieu Epolo (selectie), Mohammed El Hankouri (ziek) en Josué Homawoo (geblesseerd) ontbraken. De Rouches, versterkt met drie nieuwkomers en met Jonathan Legear die tot de staf is toegetreden, trekken zaterdag naar Verlaine en nemen het volgende week op tegen Aubel en Francs Borains.

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