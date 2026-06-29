OFFICIEEL: Deze coach volgt Pep Guardiola op bij Manchester City

Manchester City heeft zijn nieuwe trainer beet. Enzo Maresca keert terug naar de Engelse topclub en tekende een contract tot 2029. De Italiaan kent de club door en door en krijgt nu de opdracht om een nieuw succesvol hoofdstuk te schrijven.

Manchester City heeft Enzo Maresca aangesteld als nieuwe trainer. De Italiaan ondertekende een contract voor drie seizoenen, tot de zomer van 2029. Voor Maresca wordt het zijn derde periode bij de Engelse topclub.

Maresca keert terug naar Manchester City

Maresca kent Manchester City bijzonder goed. Eerder was hij al actief binnen de club, onder meer als coach van de Elite Development Squad. Daarnaast maakte hij deel uit van de technische staf tijdens het historische treble-seizoen.

Nu keert hij terug als hoofdtrainer. "Manchester City is een club die ik heel goed ken", reageert Maresca via de clubkanalen. "De kans krijgen om dit team te coachen is een geweldige opportuniteit."

De Italiaan benadrukte dat hij weet wat er van hem verwacht wordt. "Dit wordt mijn derde periode hier. Ik ken de club, ik ken de eisen en ik ken de verwachtingen. Ik kan niet wachten om met de spelers aan de slag te gaan. Ik wil winnen, goed voetbal brengen en genieten van de druk die hoort bij Manchester City."

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Voorzitter Khaldoon Al Mubarak is overtuigd van de keuze. Volgens hem past Maresca perfect bij de waarden en de ambities van de club. Ook CEO Ferran Soriano noemde hem de uitgesproken topkandidaat.





Maresca bouwde de voorbije jaren verder aan zijn reputatie als trainer. Manchester City verwijst onder meer naar zijn successen bij Chelsea en Leicester, naast zijn eerdere werk binnen de eigen clubstructuur.

Met de aanstelling van Maresca begint Manchester City aan een nieuw hoofdstuk. De Italiaan krijgt de opdracht om verder te bouwen op het succes van de voorbije jaren en tegelijk zijn eigen ideeën door te drukken. De verwachtingen zullen meteen hoog liggen.

Jérémy Doku kent zijn nieuwe trainer dus. Of hij meteen in de basis van Maresca zal staan, valt nog af te wachten. Hij kan zich op het WK in ieder geval al meteen tonen aan zijn nieuwe hoofdcoach.