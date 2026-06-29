OFFICIEEL: Jonathan Legear keert terug naar Standard

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Jonathan Legear keert terug naar Standard
Foto: © photonews
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Jonathan Legear is terug bij Standard. De voormalige flankaanvaller krijgt een plaats in de technische staf van de A-kern en zal zich vooral richten op de ontwikkeling van de aanvallende spelers. Voor de Luikenaar voelt het als thuiskomen.

Standard haalt een bekend gezicht terug naar Sclessin. Jonathan Legear keert terug bij de Luikse club en krijgt er een plaats in de technische staf van de A-kern. De voormalige flankaanvaller heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend.

Legear keert terug naar Sclessin

Legear heeft een stevig verleden bij Standard. Hij genoot een deel van zijn opleiding bij de Rouches tussen 1998 en 2003. Later keerde hij ook als profspeler terug naar de club. Tussen 2015 en 2017 kwam hij 34 keer in actie voor Standard. Daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 4 assists.

Focus op aanvallende spelers

Nu begint Legear dus aan een nieuw hoofdstuk in Luik. Hij wordt assistent-trainer binnen de staf van de eerste ploeg en zal zich vooral bezighouden met de ontwikkeling en prestaties van de aanvallende spelers. Zijn ervaring als offensieve speler moet daarbij een belangrijke troef worden.

Van speler naar assistent-trainer

Voor Legear zelf voelt de terugkeer bijzonder goed aan. "Ik ben heel blij terug te keren bij Standard de Liège, waar ik uitstekende herinneringen heb aan mijn opleiding en later als profspeler", reageert hij via de clubkanalen.

De Luikenaar is ook dankbaar voor de kans die hij krijgt. "Ik dank de club voor de kans om deel uit te maken van een kwaliteitsvolle staf waar ik verder kan blijven leren, mijn ervaring kan inbrengen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze spelers."

Met de komst van Legear haalt Standard iemand binnen die de club goed kent en een duidelijke band heeft met Sclessin. De voormalige speler zal nu van naast het veld proberen impact te hebben. Standard hoopt dat zijn kennis en ervaring de aanvallende spelers kunnen helpen om verdere stappen te zetten.

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