OFFICIEEL: STVV gaat shoppen in eigen land en haalt nieuwe spits in CPL

STVV blijft bouwen aan de kern voor een seizoen waarin ook Europees voetbal wacht. De Truienaars hebben nu hun eerste echte zomeraanwinst beet. Frédéric Soèllé Soèllé komt over van RWDM en moet de concurrentie in de aanval aanscherpen.

STVV begint binnenkort aan een bijzonder spannend seizoen. Onder Wouter Vrancken konden de Kanaries Europees voetbal opnieuw naar Stayen brengen, wat de supporters bijzonder veel plezier zal opleveren. Maar om op Europees niveau een rol van betekenis te kunnen spelen, zal de kern ook wat moeten veranderen.

Er zijn een aantal grote vertrekkers, maar nu volgen ook de inkomende transfers. Nadat de club eerder al bekendmaakte dat Joedrick Pupe aan boord blijft, werd ook de eerste échte zomertransfer officieel gemaakt.

STVV haalt eerste zomeraanwinst binnen

Zo maakt Frédéric Soèllé Soèllé de overstap van RWDM naar STVV. De 20-jarige aanvaller tekende een "meerjarig contract" op Stayen. Dat deelt de club zelf mee. Hij zal volgend seizoen met het nummer 19 rondlopen.

STVV-CEO Takayuki Tateishi is duidelijk gelukkig met het nieuws. "Frédéric is een jonge Belgische spits met veel potentieel. Hij koppelt zijn imposante postuur aan doelgerichtheid, iets wat hij het voorbije seizoen nog bewees bij RFC Liège. Met zijn slimme loopacties weet hij zich voortdurend in scoringspositie te manoeuvreren."

Tateishi ziet veel potentieel in jonge spits

"Daarnaast is hij dankzij zijn timing en kracht in de lucht een extra wapen bij stilstaande fases. We volgden Frédéric al geruime tijd op de voet en waren al snel overtuigd van zijn kwaliteiten en groeimarge. We geloven dat STVV de ideale omgeving is om zijn ontwikkeling verder te zetten. We wensen hem dan ook alle succes toe in het geel-blauw", besluit Tateishi.





Afgelopen seizoen kon Soèllé Soèllé in 24 competitiewedstrijden de netten 7 keer doen trillen. Hij kwam uit voor Club Luik, dat hem huurde van RWDM. "Ik ben enorm blij om bij STVV te tekenen", gaf hij toe via de clubkanalen. "Verschillende van mijn voormalige ploeggenoten vertelden me dat de sfeer op Stayen echt uniek is. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om die bijzondere band tussen de spelers en onze supporters zelf te ervaren."