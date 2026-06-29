Peter Vandenbempt snoeihard na WK-duel van Broos: "Het was gewoon heel slecht"

Het WK-avontuur van Hugo Broos en Zuid-Afrika zit erop na een 1-0-nederlaag tegen Canada. Peter Vandenbempt zag een zwakke wedstrijd en spaarde zijn kritiek niet, al blijft de Belgische bondscoach met Bafana Bafana wel een knap parcours achterlaten.

Het WK zit erop voor Zuid-Afrika en Hugo Broos. Nadat ze op de laatste speeldag van de groepsfase nog konden stunten door een plaats in de 1/16e finales te veroveren, eindigt het sprookje deze keer wel echt. Het verloor met 1-0 van Canada, dat het ook gewoon meer verdiende.

Maar een heel aangename wedstrijd kregen we niet te zien. Het was vooral Canada dat naar voren pushte en een aantal grote kansen kreeg. Zuid-Afrika probeerde wel, maar had het moeilijk. Net als commentator Peter Vandenbempt trouwens, die maar weinig plezier beleefde aan de eerste wedstrijd van de knock-outronde.

Vandenbempt kraakt niveau van de wedstrijd

"Ik ben vooral blij dat het gedaan is. Gelukkig heeft Eustáquio ervoor gezorgd dat we niet nog eens twee keer een kwartier naar die wedstrijd moesten kijken. Het was gewoon heel slecht", zei de Belgische commentator bij Sporza.

Vandenbempt spaarde de wedstrijd dan ook niet in zijn analyse. Volgens hem was het duel een pijnlijk voorbeeld van de keerzijde van het uitgebreide WK-format, waarbij ook ploegen met minder kwaliteit de knock-outfase halen.

"Dat krijg je natuurlijk als je het toernooi uitbreidt: dan komen ploegen met minder kwaliteit elkaar ook tegen in de knock-outfase. Op een bepaald moment heb ik even aan mijn scherm geschud. Het leek wel alsof de wedstrijd stilstond, een soort stilleven. De Zuid-Afrikanen bleven staan, de Canadezen ook. Ik had zin om "Boe!" te roepen."



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Na afloop van de wedstrijd sprak Vandenbempt met Hugo Broos. Ook bij de bondscoach zelf was er weinig discussie over de uitslag. De bondscoach zag dat Zuid-Afrika simpelweg tekortkwam en legde zich neer bij de verdiende zege van Canada.

"Hij had er niet te veel problemen mee. Hij vertelde dat zijn ploeg wat te plat speelde en zich liet aftroeven in de duels. De beste ploeg had gewonnen", besluit Vandenbempt over Broos.

Maar als je kijkt naar de kwaliteit en onervarenheid van het team, heeft Hugo Broos het met Zuid-Afrika uitstekend gedaan.