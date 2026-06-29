Robert Lewandowski kiest verrassend voor ploeg van Belg

Robert Lewandowski gaat aan de slag bij Chicago Fire, een ploeg uit de MLS. De 37-jarige Poolse spits heeft ermee ingestemd om de overstap naar de Amerikaanse club te maken, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano.

Het contract van Robert Lewandowski bij FC Barcelona loopt officieel af op 30 juni. In mei kondigde hij officieel aan dat hij zijn avontuur in Catalonië niet zou voortzetten.

"Na vier jaar vol uitdagingen en hard werk is het tijd om iets anders te doen. Ik vertrek met het gevoel dat de missie volbracht is. 4 seizoenen, 3 kampioenschappen. Ik zal de liefde die ik vanaf mijn eerste dagen van de supporters heb gekregen nooit vergeten", verklaarde hij in een verklaring op zijn sociale media.

Iedereen vroeg zich toen af wat hij zou doen na het einde van dit vier jaar durende avontuur. Op zijn 37ste verlaat hij voor het eerst het Europese continent en trekt hij naar de Verenigde Staten. Hij zal volgens transferexpert Fabrizio Romano aan de slag gaan bij Chicago Fire.

Robert Lewandowski tekent begin van de week zijn contract

De speler bezocht de club en de stad twee weken geleden. Begin deze week zet hij zijn handtekening onder een contract bij de club. Daar maakt hij kennis met de Belgische goalgetter van de MLS-ploeg, Hugo Cuypers. Het contract van de Luikenaar loopt echter in december af en met de komst van de Pool zou hij kunnen beslissen de club te verlaten.

Robert Lewandowski komt uit een toch wel vrij compleet seizoen bij FC Barcelona. In 46 wedstrijden in alle competities maakte hij 19 goals en gaf hij vier assists. De marktwaarde van de spits bedraagt volgens Transfermarkt nog slechts zeven miljoen euro.





In april en juni 2018 bereikte hij zijn piek met een marktwaarde van 90 miljoen euro. Toen speelde hij nog bij Bayern München, de club waarvoor hij uitkwam tussen 2014 en 2022. Daarvoor trok hij de kleuren van Borussia Dortmund (2010-2014) aan, na eerdere passages in zijn thuisland bij Lech Poznań (2008-2010) en Znicz Pruszków (2006-2008).