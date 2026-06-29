Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK

De Opta-supercomputer heeft de rest van het WK 25.000 keer gesimuleerd en dat levert geen geweldig nieuws op voor België. De Rode Duivels krijgen nog net de voorkeur tegen Senegal, maar hun kansen op een echte stunt richting finale blijven bijzonder beperkt.

De 1/16e finales werden zondagavond op gang getrapt door Zuid-Afrika en Canada. Het gastland was te sterk voor Bafana Bafana, waardoor het WK er helemaal op zit voor Hugo Broos en zijn troepen. Het werd 1-0 voor de Canadezen na een doelpunt in de blessuretijd.

Opta rekent WK-kansen opnieuw uit

Maar er moeten dus nog 15 andere wedstrijden volgen in deze ronde. De Opta-supercomputer heeft naar goede gewoonte opnieuw stevig werk geleverd. Hij simuleerde de rest van het toernooi maar liefst 25.000 keren. Daarbij werd berekend hoeveel kans elk land heeft om de finale te halen en uiteindelijk wereldkampioen te worden.

België krijgt lastige weg voorgeschoteld

Voor België oogt het eigenlijk helemaal niet zo positief. De Rode Duivels spelen in de zestiende finale tegen Senegal, wat meteen een sterke tegenstander is. Opta geeft onze nationale ploeg 56,9% kans om door te stoten tegen het land uit het westen van Afrika.

Als België Senegal uitschakelt, wacht in de 1/8e finales mogelijk een duel met de Verenigde Staten of Bosnië & Herzegovina. Toch blijft Opta voorzichtig: de supercomputer geeft de Rode Duivels slechts 30,1 procent kans om de kwartfinales te halen.

Daarna wordt het pas écht zwaar, met wellicht Spanje of Portugal als volgende horde. De kans op een Belgische halve finale wordt voorlopig op 10,9 procent ingeschat. België krijgt 30,1 procent kans toegedicht om de finale te halen.





World Cup 2026 knockout stage predictions are in.



The Opta supercomputer has simulated the tournament 25,000 times to forecast every team’s chances of reaching the final and becoming world champions.



Full breakdown 👇 pic.twitter.com/1yjmRTEEL4 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 28, 2026

Op eindwinst moeten we niet te veel hopen. Net als Marokko hebben we volgens de supercomputer 1,6% kans op de trofee. Er zijn maar liefst 13 landen die meer kans hebben om de finale te winnen dan de Rode Duivels.

Frankrijk neemt favorietenrol over voor eindwinst

Spanje was de topfavoriet voor het tornooi, maar volgens de berekeningen is dat nu Frankrijk. Ons buurland maakt maar liefst 18,7% kans op de eindwinst.

Argentinië volgt als tweede favoriet met 16,3 procent. De wereldkampioen heeft bovendien een opmerkelijk gunstig parcours. In de 1/16e finales wacht Kaapverdië, een van de mooie verhalen van dit WK. Daarna kan Argentinië uitkomen tegen Australië of Egypte.

Argentinië profiteert van gunstige loting

Spanje, voor het toernooi nog topfavoriet, is gezakt naar de derde plaats met 13,5 procent kans op eindwinst. La Roja blijft dus wel nadrukkelijk meedoen. Engeland krijgt 9,7 procent kans om het WK te winnen, terwijl Brazilië op 6,5 procent staat.

Ook Nederland heeft indruk gemaakt. Oranje scoorde tien keer in de groepsfase en steeg volgens Opta van 3,6 naar 5,1 procent kans op de eindzege. De drie gastlanden zitten ook nog in het toernooi, al lijken hun kansen beperkt. De Verenigde Staten krijgen 42,5 procent kans om de kwartfinales te halen, Mexico 28,3 procent en Canada 25,2 procent.