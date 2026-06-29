Transfernieuws en Transfergeruchten 29/06: Lewandowski

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/06: Lewandowski
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 29/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lewandowski

Robert Lewandowski kiest verrassend voor ploeg van Belg

Robert Lewandowski gaat aan de slag bij Chicago Fire, een ploeg uit de MLS. De 37-jarige Poolse spits heeft ermee ingestemd om de overstap naar de Amerikaanse club te maken, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06

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Engeland Engeland 01/07 DR Congo DR Congo
België België 01/07 Senegal Senegal
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Spanje Spanje 02/07 Oostenrijk Oostenrijk
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