Transfernieuws en Transfergeruchten 29/06: Lewandowski

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 29/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lewandowski

Robert Lewandowski kiest verrassend voor ploeg van Belg

Robert Lewandowski gaat aan de slag bij Chicago Fire, een ploeg uit de MLS. De 37-jarige Poolse spits heeft ermee ingestemd om de overstap naar de Amerikaanse club te maken, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. (Lees meer)