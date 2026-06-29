Volgend seizoen in de JPL? 16-jarig toptalent krijgt enorme beloning bij Club Brugge

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Volgend seizoen in de JPL? 16-jarig toptalent krijgt enorme beloning bij Club Brugge
Foto: © photonews
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Club Brugge blijft ook naast de transfermarkt bouwen aan de toekomst. De landskampioen heeft Tian Nai Koren langer vastgelegd en haalt de 16-jarige Sloveen meteen bij de A-kern. Een duidelijk signaal dat blauw-zwart veel vertrouwen heeft in zijn ontwikkeling.

Club Brugge kroonde zich afgelopen seizoen tot landskampioen met een bijzonder sterke kern. Enkele grote namen lijken afscheid te gaan nemen, maar Club moet zich hoe dan ook optimaal voorbereiden op het nieuwe seizoen, om opnieuw voor de prijzen te spelen.

Club Brugge legt Koren vast tot 2029

De Bruggelingen kijken daarvoor niet alleen naar de transfermarkt, maar ook naar de eigen jeugdopleiding. Zo maakte de club bekend dat Tian Nai Koren zijn contract heeft verlengd tot de zomer van 2029. Bovendien sluit de 16-jarige Sloveen vanaf nu aan bij de A-kern.

Koren streek pas vorige zomer neer in Brugge. Club haalde de aanvallende middenvelder toen weg bij het Sloveense NK Maribor, waarna hij meteen aansloot bij Club NXT. Ondanks zijn jonge leeftijd maakte hij al snel indruk op de Belgische velden.

Sterk seizoen bij Club NXT

In de Challenger Pro League kwam Koren vorig seizoen 22 keer in actie voor Club NXT. Daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists. Daarnaast speelde hij ook elf wedstrijden in de UEFA Youth League, waarin hij nog eens twee keer scoorde en twee assists afleverde.

Met Club NXT schopte hij het bovendien tot de finaleronde van de Youth League in Lausanne. De Bruggelingen moesten uiteindelijk vrede nemen met de zilveren medaille, maar Koren liet zich tijdens de Europese campagne wel opmerken.

Zijn sterke ontwikkeling bleef ook in Slovenië niet onopgemerkt. Vorige maand mocht hij voor het eerst aansluiten bij de nationale ploeg. In de oefenwedstrijd tegen Cyprus maakte hij als 16-jarige zijn debuut voor het eerste elftal en schreef hij meteen geschiedenis als de jongste debutant ooit van Slovenië.

Club Brugge beloont die snelle ontwikkeling nu met een nieuw contract tot 2029. Daarnaast krijgt Koren ook de kans om zich tijdens de voorbereiding te bewijzen bij de A-kern. Blauw-zwart onderstreept daarmee opnieuw het vertrouwen in jonge talenten en hoopt dat de Sloveen de volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten.

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