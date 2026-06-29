Waar iedereen zich zorgen over maakte voor het WK bij Rode Duivels is waar we ons nu het minst om bekommeren

Hebt u het ook al gemerkt sinds de start van het WK van de Belgen? De gespreksonderwerpen gaan over het middenveld en de aanval, maar niemand die nog spreekt over zorgen in de verdediging. En dat terwijl er op het WK in Qatar en het EK in Duitsland bijna constant over gemekkerd werd.

De ouder wordende sterren in de verdediging van de Rode Duivels waren de voorbije toernooien telkens het gespreksonderwerp. De laatse overlevende verdediger van de Gouden Generatie, Jan Vertonghen, nam na het EK afscheid van de Duivels.

Verdedigende twijfels zijn weg bij Duivels

In aanloop naar het WK werd er wel veel gepalaverd over wie er in de defensie zou moeten staan. Zeno Debast was tot zijn blessure een zekerheid, maar ook die viel dus weg. Wie dan wel? Wout Faes weer oproepen? Arthur Theate? De laatste waar aan gedacht werd voor een basisplaats was Brandon Mechele. Tot een dikke maand geleden.

Mechele maakte indruk op bondscoach Rudi Garcia en op dit WK speelde hij al alles tot nu toe. De meest consistente en beste Duivel sinds de start van het toernooi. En dat mogen we toch straf noemen. Eerst met Ngoy naast zich, tegen Nieuw-Zeeland met Theate als partner.

In de drie groepswedstrijden was er enkel de rode kaart van Ngoy als discussiepunt, maar niemand die iets had aan te merken op de verdediging. Mechele is een patron die iedereen naast zich beter maakt. Hij voetbalt autoritair, alsof hij al jaren een basisplaats heeft bij de Duivels.

In Mechele we trust

Zijn verhaal is wat hetzelfde als dat van Vanaken. Als hij ooit de stap naar het buitenland had gezet, was hij waarschijnlijk al véél langer in aanmerking gekomen voor een basisplaats. De vorige bondscoaches keken vooral naar de spelers die in de topcompetities speelden.





Maar Mechele legt al jaren topprestaties neer, zowel in de competitie als in de Champions League. En hij is ook heel wat zelfbewuster geworden daardoor. Hij weet dat hij zijn plaats heeft in deze nationale ploeg. En als we het zo zien, gaan ze van goeie huize mogen komen om hem er nog uit te spelen. Zelfs Debast gaat dat dit WK niet meer lukken.

Tegen Senegal zullen we weer de beste Mechele nodig hebben. Met die Ismaiïla Sarr en vooral Nicolas Jackson gaan ze daar achteraan bij de Duivels ook hun handen vol hebben. Maar... In Mechele we trust.