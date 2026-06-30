Analyse Kiezen voor voetbal of een breker tegen Senegal? Waarom kan het niet ... allebei?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Kiezen voor voetbal of een breker tegen Senegal? Waarom kan het niet ... allebei?
Foto: AI generated

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De Rode Duivels nemen het woensdagavond als groepswinnaar op tegen Senegal, het nummer drie uit de sterke groep met Frankrijk en Noorwegen. En dus is de vraag hoe de Belgen zich gaan of moeten presenteren. Er zijn verschillende mogelijkheden, ook voor de analisten.

"Senegal gaat niet gastvrij zijn, daar vrees ik voor. Het wordt een stevige tegenstander. Als we het hebben over Ivoorkust en Senegal hebben, dan zijn dat voor mij de twee sterkste Afrikaanse ploegen die het meest compleet zijn", opende Imke Courtois haar analyse bij Sporza Live.

"Ze hebben enorm veel kracht. Als we al ergens op moeten rekenen, is dat ze soms traag zijn in de omschakeling en dat je er snel kan tegen counteren. We gaan meer powerplay moeten spelen, ook al maakten ze al wat foutjes."

Imke Courtois verwacht een moeilijk te bekampen tegenstander

"Ik denk dat we deze keer wél een Onana nodig op het middenveld, een echte breker. Dat hij een emotionele band heeft met Senegal kan net een voordeel zijn. Dus Vanaken gaat eruit wat mij betreft, helaas. En voorin zou ik Fernandez-Pardo een kans geven. Hij is al goed ingevallen, brengt snelheid en schwung. Zeker tegen iets minder wendbare verdedigers zou zijn wendbaarheid kunnen worden aangewend."

"Bij Nederland was er vooraf heel veel goede moed en het gevoel dat ze verder gingen raken. Het is ook gewoon zo onvoorspelbaar allemaal. Ik ben voor een verrassing, maar het moeten er ook niet te veel zijn. Het WK van Afrika? Negen van de tien zijn doorgestoten."

Kiezen voor voetbal of voor een breker

"Het is natuurlijk de vraag hoe je gaat spelen. Het is altijd een moeilijk vraagstuk. Ik zie heel graag Vanaken spelen, maar nu moet je ook gaan nadenken of je wil dominant voetbal spelen op het middenveld, of toch gaat kiezen voor een breker zoals Onana?"

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Het is zeker geen makkelijke keuze: Onana of Vanaken tegen Senegal? Vol voor de eigen kansen of toch een beetje rekening houden met de sterkte, zeker op het middenveld van de tegenstander? Dat is een dilemma.

En kan het niet helemaal anders? 

Al is er een zeer experimentele manier om ermee om te gaan, als u het aan ons vraagt. Intrinsiek is het vooral de bedoeling om de verdedigende middenvelder van Ivoorkust te neutraliseren - veel van het snelle verticale spel begint bij hem en dat hebben ze ook in de eerste helft bij Frankrijk geweten bijvoorbeeld. 

Raskin Nicolas - Witsel Axel
© photonews

Waarom niet kiezen voor Raskin of Onana als breker hoger op het veld? Iemand die daar op de man gaat spelen, waardoor Vanaken én De Bruyne daarrond meer bewegingsruimte hebben. Je zou zelfs met drie achteraan kunnen spelen, waardoor er een plaatsje vrijkomt om ook nog Tielemans tussen de lijnen te zetten.

Het is een idee dat zeker niet door Rudi Garcia zal uitgetest worden en zeker niet in deze fase van het toernooi, maar het is een optie die wij wel zouden kunnen zien werken. Er zou voor iedereen ruimte komen op de flanken en het centrum van het veld zou goed dichtgetimmerd zijn. Spelen op de eigen sterktes en rekening houden met de sterktes van de tegenpartij dus.

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