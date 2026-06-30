Anderlecht heeft nieuwe verdediger in het vizier maar is niet alleen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht heeft nieuwe verdediger in het vizier maar is niet alleen
Foto: © photonews
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Anderlecht speurt verder naar versterking en heeft daarbij ook Michael Parker op de radar. De 21-jarige linksvoetige verdediger van Örgryte wordt gewaardeerd door de scoutingcel, maar paars-wit krijgt concurrentie uit Italië en Frankrijk.

Anderlecht wil deze zomer zijn kern versterken na opnieuw een seizoen zonder prijs. Paars-wit zoekt op verschillende posities naar extra kwaliteit en kijkt daarbij niet alleen naar gevestigde namen. Ook jonge profielen met groeimarge blijven nadrukkelijk op de radar staan.

Een van die namen is Michael Parker. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wordt er beweging verwacht rond de 21-jarige centrale verdediger. Parker is linksvoetig, geboren in Londen en staat momenteel onder contract bij het Zweedse Örgryte.

Anderlecht zoekt jonge versterking achterin

Binnen Anderlecht zou de verdediger hoog aangeschreven staan bij de scoutingcel. Dat is niet onlogisch: linksvoetige centrale verdedigers zijn schaars en dus bijzonder gegeerd op de transfermarkt. Toch wordt het dossier niet eenvoudig voor paars-wit.

Udinese en Strasbourg mengen zich voor Parker

Anderlecht is namelijk niet de enige club die Parker volgt. Ook Udinese en Racing Strasbourg tonen interesse, waardoor er stevige concurrentie dreigt te ontstaan. Örgryte zou volgens Tavolieri ongeveer 2 miljoen euro willen ontvangen voor zijn verdediger. De geïnteresseerde clubs zouden voorlopig eerder rond 1,5 miljoen euro denken.

Opvallend: ook Transfermarkt schat de marktwaarde van Parker op 2 miljoen euro. De Engelsman speelt pas sinds februari 2026 voor Örgryte, dat hem toen wegplukte bij West Bromwich Albion.

Zijn periode in Zweden verloopt voorlopig niet zonder moeilijkheden. Parker kwam afgelopen seizoen dertien keer in actie voor Örgryte, maar kon met zijn ploeg slechts één wedstrijd winnen. In april kreeg hij bovendien een zware 8-1-nederlaag tegen Hammarby te verwerken.

Toch lijkt dat Anderlecht niet af te schrikken. De club kijkt vooral naar het profiel van de speler: jong, linksvoetig en met potentieel om verder te groeien. Of paars-wit ook effectief zal doorduwen, moet nog blijken. Met Udinese en Strasbourg op de loer lijkt snel schakelen wel aangewezen.

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