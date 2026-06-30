Brazilië komt met schrik vrij, ontstellend Duitsland op de blaren

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Brazilië heeft zich weten te plaatsen voor de achtste finales op het WK voetbal. Zeker in de eerste helft leek het daar echter niet naar uit te gaan zien, maar in de tweede helft toonden ze zich met dank aan onder meer Vinicius Junior veel beter. De beslissing viel pas in minuut 97.