Brazilië komt met schrik vrij, ontstellend Duitsland op de blaren

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Brazilië komt met schrik vrij, ontstellend Duitsland op de blaren
Foto: © photonews
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Brazilië heeft zich weten te plaatsen voor de achtste finales op het WK voetbal. Zeker in de eerste helft leek het daar echter niet naar uit te gaan zien, maar in de tweede helft toonden ze zich met dank aan onder meer Vinicius Junior veel beter. De beslissing viel pas in minuut 97.

Aernout Van Lindt

Paraguay zorgt na thriller voor ongeziene stunt tegen Duitsland

Paraguay en niet Duitsland heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. Het had daarvoor strafschoppen nodig tegen een kwakkelend Duitsland, dat in 120 minuten baas was maar te weinig klaarmaakte om de benodigde doelpunten te maken.

Verlengingen én strafschoppen in Duitsland - Paraguay

De eerste kans voor Paraguay was meteen raak via Enciso, meteen ook de ruststand: 0-1. Na de pauze wilde Duitsland snel komaf maken met de zaak. Havertz werkte de 1-1 proper af, daarna kreeg het kansen genoeg om de match te winnen. Het bleef echter bij 1-1 en zo gingen we naar verlengingen.

Daarin wisten de Duitsers te scoren, maar het kopbaldoelpunt werd door de VAR afgekeurd omdat Anton een licht foutje op de doelman had gemaakt. En zo kon die goalie zich nog ontpoppen tot de held. Eerst met een paar reddingen, daarna ook met een strafschopredding op Havertz onder meer. De Duitsers misten in totaal drie keer vanop de stip, Paraguay maar twee keer en zo het delirium in.

Brazilië heeft zich weten te plaatsen voor de achtste finales op het WK voetbal. Zeker in de eerste helft leek het daar echter niet naar uit te gaan zien, maar in de tweede helft toonden ze zich met dank aan onder meer Vinicius Junior veel beter. De beslissing viel pas in minuut 97.

De eerste kansen waren voor Japan, maar ook Brazilië roerde zich in het eerste halfuur. Toen kon Sano op knappe wijze alsnog de 0-1 maken voor de Aziaten, waardoor er mogelijk een stunt in de maak was of kon zijn. 

Temeer Brazilië zeker in de eerste helft heel weinig liet zien. Het kwam niet echt tot kansen en als ze al eens gevaarlijk waren, was er nog een sterke Suzuki in doel bij Japan. Het was echter vooral Brazilië dat zichzelf in de problemen bracht.

Brazilië komt op achterstand tegen Japan, maar zet het recht

Beter doen na de rust dan maar? Dat was de duidelijke boodschap van de Brazilianen. En ze hadden de boodschap begrepen. Casemiro wist van dichtbij de 1-1 tegen de touwen te krijgen met een rake kopslag, daarna verdiende een heerlijke actie van Vinicius Junior misschien wel meer dan een steekbal op de paal.

In de slotfase leken we meer op weg naar verlengingen dan naar een ploeg dat nog het verschil zou kunnen maken, maar in minuut 95 was het dan alsnog raak. Martinelli kon op aangeven van Bruno Guimaraes het verschil gaan maken voor de Brazilianen.

Beslissing valt pas diep in blessuretijd: Brazilië gaat door

Japan had al zijn creativiteit al naar de bank gehaald door de voorsprong gedurende een klein uur in de wedstrijd en kon in de laatste vijf minuten van in totaal zo'n elf minuten blessuretijd niet meer scoren. Een nieuwe kaakslag voor de Japanners, die op basis van de eerste helft meer hadden verdiend.

Brazilië mag op die manier alsnog naar New York voor de achtste finales van dit WK. Daarin kunnen ze het opnemen tegen Ivoorkust of Noorwegen op 5 juli. Voor Japan is het alweer niet gelukt om een wedstrijd in de knock-outs te winnen, nadat ze in alle vorige toernooien de laatste jaren ook al bittere pillen moesten slikken - denk ook maar aan de 3-2 tegen de Rode Duivels.

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 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 0-0 Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 19:00 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 23:00 Zweden Zweden
Mexico Mexico 01/07 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 01/07 DR Congo DR Congo
België België 01/07 Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 02/07 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
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