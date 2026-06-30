Ruben Van Gucht komt met ... quizboek over al zijn veroveringen

Ruben Van Gucht is misschien wel de meest besproken man in de Belgische journalistiek van de laatste jaren. De commentator, radiomaker en analist kwam vooral in beeld met zijn handel en wandel naast zijn beroep. Nu heeft hij er een boek over geschreven.

Dat Ruben Van Gucht al langer dan vandaag gelooft in een open relatie? Dat is ondertussen algemeen geweten. Maar dat hij naast zijn vrouw Blanka Vlasic – gevierd hoogspringster in Kroatië waarbij hij een zoontje Mondo heeft – nog andere partners heeft, sloeg hier en daar toch in als een bom.

Van Gucht kreeg bakken kritiek over zich heen omwille van de manier waarop hier en daar iets in beeld kwam – zo waren er ooit benen te zien tijdens een live-tussenkomst vanuit een hotel in Duitsland bijvoorbeeld. De voorbije maanden heeft Van Gucht meer duiding gegeven over de bedpartners die hij doorheen zijn leven en carrière al had.

Ruben Van Gucht houdt zijn veroveringen netjes bij

Zo bekende hij een paar maand geleden aan Tess Goossens bij Joe Nina dat hij een boekje bijhoudt met al zijn partners. “Ik hou een lijstje bij van alle partners die ik al gehad heb”, aldus Van Gucht. “En niet omdat ik fier wil zijn op het aantal dat er dan staat, maar eerder uit een romantische overweging. Ik wil namelijk niemand vergeten.”

Van Gucht liet ook nog verstaan dat hij geen quoteringen of cijfers bij de namen zette en het dus puur ging over de namen. Toen waren het er 69, ondertussen zijn er toch weer twee bijgekomen zo klinkt het. Want nu is Van Gucht nog een stapje verder gegaan.





Ruben Van Gucht komt nu ook met een quizboek

Ruben Van Gucht is nu ook met een quizboek naar buiten gekomen. ‘Ruben Van Gucht: de man, het raadsel, het quizboek’ is het boek van Ruben Van Gucht. Daarbij komen ook de initialen en woonplaatsen van al zijn veroveringen in een lijstje ten berde.

Of dat naar privacy toe geen problemen gaat opleveren? Net zoals bij veel andere dingen lijkt Van Gucht er niet om te geven. “Uiteindelijk zijn de berichten die over mij verschijnen vaak bij de best gelezen artikels. Dus zullen er ook ongetwijfeld wel mensen tussen zitten die mij niet zo graag hebben. Voor hen zit er zeker ook iets tussen. Het is een spelletje, hè", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.