DONE DEAL: Cercle Brugge slaat stevige inkomende slag bij Franse topclub

Cercle Brugge heeft twee deals met AS Monaco gemaakt op één dag. Na een uitgaande transfer met Nazinho, hebben ze nu ook een inkomende transfer weten af te ronden. Geen grote verrassing: Valy Konaté mag nog een jaartje blijven op Jan Breydel. Hij wordt een tweede keer gehuurd.

"Valy Konaté zal ook komend seizoen voor Cercle voetballen. De 19-jarige Ivoriaanse jeugdinternational wordt net zoals vorig seizoen gehuurd van AS Monaco", opende Cercle Brugge een persbericht op de eigen webstek dinsdagavond.

"Valy Konaté liet in zijn debuutseizoen bij Groen-Zwart een solide indruk na. Alle partijen waren het dan ook snel eens dat een verlengd verblijf bij Cercle de beste manier is voor Valy om zich verder te ontwikkelen. Als linksachter beschikt de moderne vleugelverdediger over een groot loopvermogen en zorgt hij ook offensief voor de nodige dreiging."

Cercle Brugge gaat jaartje verder met Valy Konaté

"Bij Cercle wil Valy dan ook bevestigen van wat hij afgelopen seizoen liet zien. Welkom terug, Valy!", aldus het persbericht. Ook Technisch DIrecteur Luciano Murchio is in de wolken met de komst van de speler voro een tweede seizoen bij de Vereniging.

Valy Konaté (19) speelt ook komend seizoen voor Cercle.



De Ivoriaanse linksachter wordt opnieuw gehuurd van AS Monaco.



Bon retour, Valy! 🇨🇮



🔗 https://t.co/GHUy5TewJ7 pic.twitter.com/gA27zeSQPA — Cercle Brugge (@cercleofficial) June 30, 2026

“We zijn heel blij om Valy Konaté opnieuw te verwelkomen bij Cercle. Alle partijen waren het erover eens dat het de beste beslissing was om zijn ontwikkeling hier verder te zetten en voort te bouwen op zijn positieve tweede seizoenshelft.”





Cercle Brugge is heel blij met een jaartje extra met speler AS Monaco

“Valy heeft getoond dat hij voor ons een belangrijke speler kan zijn, dankzij zijn polyvalentie, fysieke kwaliteiten en balvaardigheid. We kijken ernaar uit om hem verder te ondersteunen in zijn ontwikkeling en zijn ervan overtuigd dat hij volgend seizoen een belangrijke rol kan spelen in het behalen van onze doelstellingen.”

De linkervleugelverdediger heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 1,3 miljoen euro. Hij was vorig seizoen goed voor veertien wedstrijden, waaronder de complete Relegation Play-offs. Halfweg het seizoen was hij een tijdje buiten strijd, maar nu lijkt hij opnieuw klaar voor de strijd.