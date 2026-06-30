DONE DEAL: Cercle Brugge slaat stevige inkomende slag bij Franse topclub

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
DONE DEAL: Cercle Brugge slaat stevige inkomende slag bij Franse topclub
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Cercle Brugge heeft twee deals met AS Monaco gemaakt op één dag. Na een uitgaande transfer met Nazinho, hebben ze nu ook een inkomende transfer weten af te ronden. Geen grote verrassing: Valy Konaté mag nog een jaartje blijven op Jan Breydel. Hij wordt een tweede keer gehuurd.

"Valy Konaté zal ook komend seizoen voor Cercle voetballen. De 19-jarige Ivoriaanse jeugdinternational wordt net zoals vorig seizoen gehuurd van AS Monaco", opende Cercle Brugge een persbericht op de eigen webstek dinsdagavond.

"Valy Konaté liet in zijn debuutseizoen bij Groen-Zwart een solide indruk na. Alle partijen waren het dan ook snel eens dat een verlengd verblijf bij Cercle de beste manier is voor Valy om zich verder te ontwikkelen. Als linksachter beschikt de moderne vleugelverdediger over een groot loopvermogen en zorgt hij ook offensief voor de nodige dreiging."

Cercle Brugge gaat jaartje verder met Valy Konaté

"Bij Cercle wil Valy dan ook bevestigen van wat hij afgelopen seizoen liet zien. Welkom terug, Valy!", aldus het persbericht. Ook Technisch DIrecteur Luciano Murchio is in de wolken met de komst van de speler voro een tweede seizoen bij de Vereniging.

“We zijn heel blij om Valy Konaté opnieuw te verwelkomen bij Cercle. Alle partijen waren het erover eens dat het de beste beslissing was om zijn ontwikkeling hier verder te zetten en voort te bouwen op zijn positieve tweede seizoenshelft.”

Cercle Brugge is heel blij met een jaartje extra met speler AS Monaco

“Valy heeft getoond dat hij voor ons een belangrijke speler kan zijn, dankzij zijn polyvalentie, fysieke kwaliteiten en balvaardigheid. We kijken ernaar uit om hem verder te ondersteunen in zijn ontwikkeling en zijn ervan overtuigd dat hij volgend seizoen een belangrijke rol kan spelen in het behalen van onze doelstellingen.”

De linkervleugelverdediger heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 1,3 miljoen euro. Hij was vorig seizoen goed voor veertien wedstrijden, waaronder de complete Relegation Play-offs. Halfweg het seizoen was hij een tijdje buiten strijd, maar nu lijkt hij opnieuw klaar voor de strijd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
Monaco
Valy Konate

Meer nieuws

Is het een voordeel dat onze bondscoach een Fransman is tegen Senegal? "Dat maakt het makkelijker" Interview

Is het een voordeel dat onze bondscoach een Fransman is tegen Senegal? "Dat maakt het makkelijker"

20:00
WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit

WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit

20:07
DONE DEAL: Westerlo haalt ex-doelman Antwerp en Beerschot in huis

DONE DEAL: Westerlo haalt ex-doelman Antwerp en Beerschot in huis

19:30
Rudi Garcia maakt héél duidelijk wat hij met Lukaku van plan is: "Ik had geen andere keuze toen" Interview

Rudi Garcia maakt héél duidelijk wat hij met Lukaku van plan is: "Ik had geen andere keuze toen"

19:00
2
Opmerkelijke cijfers zeggen iets helemaal anders over de Rode Duivels

Opmerkelijke cijfers zeggen iets helemaal anders over de Rode Duivels

18:30
Romelu Lukaku als trainer? Het staat in de sterren geschreven dat het in... Neerpede zal gebeuren Opinie

Romelu Lukaku als trainer? Het staat in de sterren geschreven dat het in... Neerpede zal gebeuren

18:00
2
'D-Day voor Antwerp: Vandenhaute én Alderweireld gaan de plak zwaaien'

'D-Day voor Antwerp: Vandenhaute én Alderweireld gaan de plak zwaaien'

17:00
46
OFFICIEEL: Cercle verkoopt sterkhouder aan AS Monaco en vangt 5 miljoen euro

OFFICIEEL: Cercle verkoopt sterkhouder aan AS Monaco en vangt 5 miljoen euro

12:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Witsel - Sarr - Parker - Mofokeng

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Witsel - Sarr - Parker - Mofokeng

16:30
Ruben Van Gucht komt met ... quizboek over al zijn veroveringen De derde helft

Ruben Van Gucht komt met ... quizboek over al zijn veroveringen

17:30
3
DONE DEAL: Rode Duivel verlaat zijn club midden in het WK

DONE DEAL: Rode Duivel verlaat zijn club midden in het WK

16:30
3
'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië'

'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië'

13:30
3
Inter maakt statement: komt inkomende transfer Club Brugge dichter?

Inter maakt statement: komt inkomende transfer Club Brugge dichter?

16:00
1
Hard: Standard weigert terugkeer van dubbele kampioen

Hard: Standard weigert terugkeer van dubbele kampioen

15:30
'Heel verrassende ploeg komt zich melden voor Vincent Janssen'

'Heel verrassende ploeg komt zich melden voor Vincent Janssen'

15:00
1
📷 Union komt met nieuwe samenwerking naar buiten

📷 Union komt met nieuwe samenwerking naar buiten

14:00
1
Redding van Belgische traditieclub? Schuldenberg van 20 (!) miljoen euro voor club die naar amateur zakte

Redding van Belgische traditieclub? Schuldenberg van 20 (!) miljoen euro voor club die naar amateur zakte

14:30
Profiteren van het WK? Deze spelers krijgen nieuwe kans bij Club Brugge

Profiteren van het WK? Deze spelers krijgen nieuwe kans bij Club Brugge

13:00
6
Wout Faes krijgt slecht nieuws uit Monaco

Wout Faes krijgt slecht nieuws uit Monaco

08:20
6
DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk

DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk

12:20
2
Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil

Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil

11:40
26
Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken"

Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken"

11:36
10
'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse'

'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse'

10:58
6
Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"

Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"

11:45
4
Anderlecht heeft nieuwe verdediger in het vizier maar is niet alleen

Anderlecht heeft nieuwe verdediger in het vizier maar is niet alleen

10:15
4
Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is duidelijk na uitschakeling: "Een regelrecht schandaal"

Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is duidelijk na uitschakeling: "Een regelrecht schandaal"

09:32
"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal Interview

"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal

09:00
Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"

Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"

08:55
4
Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen

Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen

08:00
3
Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

07:50
13
Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader

Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader

07:20
3
'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'

'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'

07:00
Lukaku spreekt - uiteraard - ook over Anderlecht, Coucke, Kindermans... "Daar kan ik verhalen over vertellen"

Lukaku spreekt - uiteraard - ook over Anderlecht, Coucke, Kindermans... "Daar kan ik verhalen over vertellen"

06:00
Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België Analyse

Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België

06:30
2
WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

23:26
Daar gaan we: 'Ajax klopt aan bij RSC Anderlecht'

Daar gaan we: 'Ajax klopt aan bij RSC Anderlecht'

23:00
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Geert DL Geert DL over Ook de statistieken bewijzen: deze Rode Duivel móét gewoon in de basis bink bink over Rudi Garcia maakt héél duidelijk wat hij met Lukaku van plan is: "Ik had geen andere keuze toen" Ratko Svilar Ratko Svilar over D-Day voor Antwerp: heeft Gheysens de tien miljoen euro gevonden die hij tegen vandaag moest vinden? We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil JaKu JaKu over Inter maakt statement: komt inkomende transfer Club Brugge dichter? Jasperd Jasperd over Daar gaan we: 'Ajax klopt aan bij RSC Anderlecht' TatstOn TatstOn over Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader TatstOn TatstOn over Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België FC BRUGES FC BRUGES over Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken" Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over 'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved