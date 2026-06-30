DONE DEAL: Westerlo haalt ex-doelman Antwerp en Beerschot in huis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Westerlo haalt ex-doelman Antwerp en Beerschot in huis
Foto: © photonews
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KVC Westerlo wil zich gaan versterken met Bill Lathouwers. De doelman van RWDM stond afgelopen winter nog heel dichtbij een overgang naar KV Mechelen, maar nu trekt hij dus naar een andere ploeg in de provincie Antwerpen waar hij al veel ervaring opdeed.

Aernout Van Lindt

Westerlo heeft Lathouwers helemaal beet

"Vanaf vandaag zal Bill Lathouwers mee de netten bewaken van KVC Westerlo. De 26-jarige Belgische keeper maakt de overstap van RWDM Brussels naar ’t Kuipje", opende KVC Westerlo een bericht op haar eigen webstek. Daarmee is de deal helemaal rond.

"Lathouwers staat bekend om zijn rust aan de bal, sterke reflexen en algemeen leiderschap. Met passages bij Antwerp, MVV Maastricht, SK Beveren, Beerschot en RWDM brengt hij heel wat ervaring mee naar ’t Kuipje."

"Met zijn winnaarsmentaliteit, maturiteit en ambitie past Bill perfect binnen het verhaal en de toekomstvisie van KVC Westerlo. Bill tekent een contract voor 4 seizoenen. Welkom in de Kempen, Bill!"

KVC Westerlo wil zich gaan versterken met Bill Lathouwers. De doelman van RWDM stond afgelopen winter nog heel dichtbij een overgang naar KV Mechelen, maar nu trekt hij dus naar een andere ploeg in de provincie Antwerpen waar hij al veel ervaring opdeed.

Westerlo staat op het punt om Bill Lathouwers (26) over te nemen van RWDM Brussels. De doelman wordt vrijdag volgens Gazet van Antwerpen verwacht voor zijn medische tests. Daarna zou een handtekening heel snel kunnen gaan volgen.

Lathouwers speelde 55 wedstrijden voor RWDM, maar nu de Brusselse club naar de hoogste amateurklasse is gezakt doordat het naast de licentie greep, was het tijd om te vertrekken voor de doelman. Voor de Brusselaars is het een financieel goede zaak om nog ongeveer 100.000 euro te gaan vangen.

KV Mechelen wilde Lathouwers, maar Westerlo haalt hem binnen

Daarmee is het opvallend KVC Westerlo dat er met de doelman vandoor zal gaan. Er waren de voorbije jaren nochtans heel wat andere opties voor de goalie. Afgelopen winter leek het nog KV Mechelen te worden bijvoorbeeld voor hem. 

De Kakkers hadden hun oog laten vallen op Bill Lathouwers, de doelman van RWDM Brussels. Hij kon in Mechelen de doublure van Nacho Miras worden aangezien Ortwin De Wolf nog geblesseerd is. Het bleef wachten op een akkoord, wanrt RWDM verwachtte nog een transfersom en uiteindelijk ging de deal niet door.

Veel ervaring voor Lathouwers in Antwerps voetbal

De marktwaarde van Lathouwers wordt door Transfermarkt op 400.000 euro geschat. Dit seizoen stond hij veertien keer in de basis, tot hij plots op de bank werd gezet begin december. In januari moest hij zelfs in de tribune zitten. Lathouwers was in het verleden ook nog actief bij Antwerp, MVV, SK Beveren en Beerschot. Hij verliet de Kielse Ratten in januari 2024 om bij RWDM te tekenen. Nu keert hij terug naar het hoogste niveau om zo een nieuwe kans te wagen bij Westerlo.

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