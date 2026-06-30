DONE DEAL: Westerlo haalt ex-doelman Antwerp en Beerschot in huis

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KVC Westerlo wil zich gaan versterken met Bill Lathouwers. De doelman van RWDM stond afgelopen winter nog heel dichtbij een overgang naar KV Mechelen, maar nu trekt hij dus naar een andere ploeg in de provincie Antwerpen waar hij al veel ervaring opdeed.