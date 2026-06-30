Inter maakt statement: komt inkomende transfer Club Brugge dichter?

Het is 30 juni. De laatste dag van het schooljaar, maar evengoed van de meeste contracten in het voetbal. En dus ook tijd om knopen door te hakken. Bij Internazionale in Milaan hebben ze alvast een paar duidelijke statements gemaakt. Club Brugge kan daar mogelijk van profiteren.

Club Brugge zou er graag Yann Sommer bij hebben. De goalie speelde de voorbije jaren bij Internazionale en was daar goed voor vier prijzen in drie seizoenen. De club heeft nu op haar website afscheid genomen van de doelman.

"Als men terugkijkt op Yann Sommers tijd bij Inter, springt één moment er altijd uit: zijn onvergetelijke optreden tegen Barcelona. Je hoeft maar je ogen te sluiten om dat moment voor de geest te halen waarop San Siro de adem inhield, terwijl Lamine Yamal in blessuretijd met zijn linkerbeen een schot richting de kruising krulde en Yann door de lucht zweefde om de bal op wonderbaarlijke wijze weg te tikken."

Inter neemt afscheid van Yann Sommer

"San Siro ontplofte van vreugde, alsof Inter zelf had gescoord. Het was een redding die precies samenvatte wat Yann bij Inter bracht: constantheid, betrouwbaarheid en kalmte onder druk. Eigenschappen die elke grote doelman nodig heeft en die kenmerkend waren voor zijn drie jaar in het shirt van de *Nerazzurri*."

"Sommer droeg zijn verantwoordelijkheid met opmerkelijke kalmte en gaf niet alleen zijn verdedigers, maar het hele team vertrouwen. Zijn aanwezigheid onder de lat vormde een hoeksteen van het succes van Inter, terwijl zijn vaardigheid aan de bal hem tot een sleutelfiguur in de opbouw maakte."

Club Brugge ligt op de loer

"Keer op keer liet hij de fans genieten van spectaculaire reflexen en acrobatische reddingen, steeds uitgevoerd met die vanzelfsprekende rust die zijn handelsmerk was geworden", kijken ze met veel weemoed terug richting de mooie jaren met Sommer.





Inter heeft ook afscheid genomen van Matteo Darmian, Stefan De Vrij en Francesco Acerbi. Vooral Sommer is echter van belang voor de Belgische markt, want hij staat in de belangstelling van Club Brugge. Blauw-zwart kan vanaf heden toeslaan en er wordt mogelijk al deze week witte rook verwacht.