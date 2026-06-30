Interview "We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal

Johan Walckiers Florent Malice
Johan Walckiers en Florent Malice vanuit Seattle
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"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal
Foto: AI generated

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Senegal wordt een tegenstander van een heel ander kaliber dan die waartegen onze Rode Duivels in de groepsfase speelden. Maar volgens Bertrand Crasson is zo'n test erg interessant.

Het spektakel tegen Nieuw-Zeeland viel natuurlijk in de smaak bij Bertrand Crasson, die voor ons de matchen van de Rode Duivels op dit WK 2026 analyseert. "We hebben ons werk gedaan en de puntjes op de i gezet. Het was een serieuze match tegen een tegenstander die, dat moeten we zeggen, zijn slechtste wedstrijd van de groepsfase speelde", benadrukt de ex-Rode Duivel bij Walfoot.be. "Ik had het gevoel dat ik naar een oefenpartij keek."

Maar die zege was cruciaal, zeker in de manier waarop. "Dat doet deugd, het is goed voor het moraal na de eerste twee wedstrijden. Er waren kritieken, de hele zaak-Doku... het was nodig om orde op zaken te stellen, en dat op een overtuigende manier", glundert Bertrand Crasson. "Nu geen euforie: het echte werk begint."

Beginnen met hetzelfde middenveld, met Vanaken dus

En het niveau gaat inderdaad fors omhoog. "Senegal is geen geweldig lot, laten we eerlijk zijn. Het is de winnaar, of de finalist—laten we die polemiek met Marokko niet opnieuw oprakelen—van de laatste Afrika Cup. Een heel solide ploeg: denk maar aan hun eerste helft tegen Frankrijk, waarna ze het verdienden om op voorsprong te staan."

De Leeuwen van Teranga zullen volgens de ex-international op één vlak sterker zijn dan de Duivels: "Fysiek denk ik dat ze ons wat zullen overtreffen. Het is ook een ploeg die is gerijpt. Moet je dan de ploeg aanpassen om dat fysieke duel aan te gaan? Dat denk ik niet," nuanceert Crasson. "Ik zou persoonlijk starten met hetzelfde middenveld als tegen Nieuw-Zeeland, en indien nodig tijdens de match bijsturen."

Door als groepswinnaar te eindigen blijft België in Seattle voor de zestiende finales én de achtste finales, maar zo kreeg het wel meteen de lastigst mogelijke tegenstander. "Het doel was om eerste te worden en dat is gelukt. We gaan toch niet zeggen dat we beter tweede waren geworden om Australië te treffen en een rondje verder te geraken? Daarna had je toch ook een grote naam getroffen," vindt Bertrand Crasson. "Het is goed om ons nu te kunnen meten met een Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse ploeg, die het erg goed doen op dit WK."

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Het niveau van het toernooi overtuigt onze analist trouwens. "Er zijn bijzonder aantrekkelijke ploegen, zoals Colombia en Ecuador, vind ik. Ondanks het hoge aantal wedstrijden en enkele ongewone uitslagen vind ik het niveau boeiend. Het is een zeer aantrekkelijk WK, met volle stadions, sfeer en mooie goals."

De "has-been"-rel: "Garcia had wat afstand moeten nemen"

Tot slot vroegen we Bertrand Crasson naar zijn mening over de beruchte polemiek rond de sterkhouders van de Rode Duivels, door een Belgisch medium "has-been" genoemd, wat Rudi Garcia niet beviel. "Ik vind dat zijn ervaring hem had moeten toelaten dit beter te managen. Hij had meer afstand moeten nemen en zich niet laten meeslepen door journalisten die proberen het lont aan te steken," betreurt onze gesprekspartner, die vindt dat een beetje nederigheid nodig is.

"Rudi Garcia had moeten erkennen dat het tot nu toe niet top was, en dat ze het daarna beter zouden proberen te doen, punt. Terugkaatsen op die uitspraken is niet de beste aanpak. Als het misloopt tegen Senegal, krijgt hij een storm over zich heen," vindt Crasson. "Natuurlijk voelen de spelers zich zo wel verdedigd, maar was dat nodig op dit moment van het toernooi? Hij had grootmoedig moeten zijn en zo niet moeten reageren."

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