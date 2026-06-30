Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader
Foto: © photonews
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Jordan Lukaku is niet naar het WK afgezakt om zijn broer Romelu en de Rode Duivels van dichtbij aan het werk te zien. De voormalige Rode Duivel volgt het toernooi liever vanop televisie. Aan HUMO gaf hij echter een spraakmakend interview.

“Romelu heb ik niet achternagevlogen op dit WK”, zegt Jordan Lukaku. “Ik kijk liever thuis op tv. Wat moet je hier ook doen buiten de matchen? In Seattle valt eigenlijk niets te beleven.”

Zijn moeder en de kinderen maakten wél de reis naar de Verenigde Staten. En zo komen we ook te weten dat Jordan al jaren vader is. “Mijn mama en de kinderen – mijn zoontje en ook de twee jongens van Romelu – zijn wel naar Vancouver gegaan. Ze hebben daar de match tegen Nieuw-Zeeland gezien. Dat was voor hen een mooie ervaring.”

“Tyler is mijn zoon, hij woont in Italië”

In het gesprek met HUMO gaat Jordan Lukaku ook dieper in op zijn privéleven en zijn zoon Tyler, die bij zijn moeder in Italië woont. “Tyler heet hij. Hij woont bij zijn moeder in Italië, we zijn gescheiden. Vroeger zag ik hem veel vaker, maar nu hij schoolplichtig is, lukt dat alleen nog tijdens de vakanties”, vertelt hij.

De familiebanden binnen de Lukaku-clan blijven bijzonder sterk, zeker tussen de neven onderling. “Tyler is een maand ouder dan Romeo, de oudste zoon van Romelu. Toen ze klein waren, speelden ze vaak samen. Tot ook Jordan, het jongere broertje, erbij kwam. Dan werd er al eens geduwd of gespeeld en moest Romelu ingrijpen: ‘Sámen spelen!’ Typisch hij.”

De moeder van de kinderen van Romelu is intussen een echt geheim. "Zelfs ik vraag er niet naar", lachte Jordan.

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Hij kan er wel met een glimlach op terugkijken hoe de volgende generatie Lukaku zich ontwikkelt. “Het is grappig, want hun zonen lijken echt op hoe wij vroeger waren. De oudste is zoals Romelu: rustig, sociaal en heel beschermend. De jongste heeft eerder mijn karakter: wat uitdagender, wat drukker en niet op zijn mond gevallen.”

“Het was een moeilijk jaar voor Romelu”

Ook de situatie van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels en zijn moeilijke clubjaar komt aan bod. Jordan spaart zijn broer niet, maar toont vooral begrip voor de context. “Het blijft een WK, maar het is een moeilijk jaar geweest voor hem. Toen hij geblesseerd raakte, kreeg hij te horen dat hij nog vooral invaller zou zijn. Dat is niet evident, zeker niet na een seizoen waarin hij zoveel had betekend voor zijn ploeg.”

Volgens Jordan speelde ook de emotionele context een grote rol in de afgelopen maanden. “Er is veel gebeurd, ook in de familie. Dat heeft mentaal zijn impact gehad. En ik denk dat hij daar vroeg of laat nog de gevolgen van zal voelen, misschien pas na het WK wanneer alles stilvalt.”

“We hebben geen moment echte rust gehad”

Jordan Lukaku gaat ook dieper in op het overlijden van hun vader, een hoofdstuk dat nog altijd zwaar doorweegt in de familie. “Het is allemaal niet verlopen zoals we hadden gehoopt”, vertelt hij. “Wij wilden hem hier begraven, maar door het gedoe met de familie in Congo is dat niet gebeurd. Blijkbaar had hij daar een nieuwe vrouw. Zij wilde geld, maar daar zijn we niet op ingegaan. ‘Oké,’ zei ze, ‘dan komt het lichaam niet.’”

Volgens Jordan heeft dat de situatie nog pijnlijker gemaakt dan ze al was. De afstand met een deel van de familie in Congo speelt daarbij een grote rol. “Mijn vader was naar Congo teruggekeerd, maar wij hadden al lang geen contact meer met onze familie daar. Toen we klein waren, kwamen ze altijd op bezoek, maar nadat mijn vader al zijn geld had verloren, hebben we niemand meer gezien. Geen kat.”

Hij legt uit hoe die breuk al veel langer sluimerde binnen de familie. “Toen we later voetbalden en mijn broer succesvol werd, heeft mijn vader hen zelfs bevolen om weg te blijven van zijn zoon. Hij wist hoe die mensen waren.”

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