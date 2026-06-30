'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse'
Foto: © photonews

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KV Mechelen lijkt dicht bij zijn eerste zomeraanwinst te staan. Volgens Het Nieuwsblad is Malinwa bijna rond met Cedric Van Meirvenne, de 21-jarige flankaanvaller die vorig seizoen indruk maakte bij Lierse.

KV Mechelen heeft bijna beet met Van Meirvenne

KV Mechelen lijkt zijn eerste zomeraanwinst bijna beet te hebben. Volgens Het Nieuwsblad staat Malinwa op een zucht van een akkoord met Cedric Van Meirvenne. De 21-jarige flankaanvaller brak vorig seizoen door bij Lierse en lijkt zijn sterke campagne nu te verzilveren met een transfer naar de Jupiler Pro League.

De Mechelaars zouden al geruime tijd aan het dossier gewerkt hebben. Hoewel er ook interesse was uit het buitenland, wist KV Mechelen de speler al eerder te overtuigen van zijn project. Inmiddels zouden ook de clubs een akkoord bereikt hebben en heeft Van Meirvenne zijn medische testen afgelegd. Een officiële aankondiging lijkt daardoor slechts een kwestie van tijd.

Snelle opmars richting eerste klasse

Voor Van Meirvenne zou het een bijzonder snelle opmars betekenen. De Belgische winger speelde in zijn jeugd nog bij Beerschot, maar maakte later de overstap naar Jong KAA Gent. In de zomer van 2024 trok hij vervolgens naar KRC Gent, waarna Lierse hem een jaar later binnenhaalde.

Daar kende hij zijn echte doorbraak. Van Meirvenne kwam vorig seizoen 28 keer in actie in de Challenger Pro League en was daarin goed voor vier doelpunten en drie assists. Met zijn snelheid en dribbelvaardigheid werkte hij zich in de kijker van verschillende clubs.

Volgens Het Nieuwsblad ontvangt Lierse een transfersom die, inclusief haalbare bonussen, kan oplopen tot ongeveer één miljoen euro. Voor de Pallieters betekent dat een stevige financiële meevaller, amper één jaar nadat ze de flankspeler zelf aantrokken.

Malinwa anticipeert op mogelijk vertrek

Bij KV Mechelen lijkt de transfer ook een duidelijke blik op de toekomst. De club anticipeert volgens de krant op een mogelijk vertrek van Myron van Brederode, die deze zomer op heel wat belangstelling kan rekenen.

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