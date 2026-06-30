Met Brugs gouden randje: venijn zit ook in Ivoorkust - Noorwegen in de staart

Noorwegen heeft de achtste finales van het Wereldkampioenschap weten te bereiken. Een laat doelpunt van Erling Haaland heeft het verschil gemaakt. Het had in de match tegen Ivoorkust nochtans nog helemaal anders kunnen verlopen.

Toegegeven? We waren ook voor de wedstrijd tussen Noorwegen en Ivoorkust al aan het rekening houden met verlengingen. Zeker nadat Diallo voor de gelijkmaker wist te zorgen namens Ivoorkust tegen Noorwegen een kwartier voor tijd. De invaller had op die manier mooie dingen laten zien voor het Afrikaanse land en ze ook opnieuw hoop gegeven.

Want het was niet dat Ivoorkust tot dan mooie dingen had laten zien, want buiten de prachtige 1-1 na een mooie collectieve actie was Ivoorkust eigenlijk onmondig. En voor Noorwegen was het tot dan allemaal onder controle - zij leken op weg naar een makkelijke roeioverwinning richting de volgende ronde.

Heerlijke treffers van Nusa en Diallo

"Ik denk niet dat we binnen vijftien jaar misschien ons nog Nusa gaan herinneren", aldus Imke Courtois in de studio van Sporza Live. Zijn doelpunt mocht er nochtans meer dan zijn. De ex-Bruggeling van RB Leipzig liet met zijn kwieke dribbels meermaals zien waarom hij meer dan twintig miljoen euro waard is. En zijn vroeg doelpunt mocht er ook meer dan zijn, goed voor de 1-0.

Daarna had Noorwegen meer kansen om de 2-0 te maken dan Ivoorkust om de gelijkmaker te maken, al kwam die er dus wel. En daarna ging de rem er op, zodat beide landen zich konden gaan opmaken voor de verlengingen. Of toch niet? Noorwegen deed het op zijn Noors. Vijf minuten voor tijd was het wie anders dan Erling Haaland die alsnog voor de overwinning zorgde.

Haaland maakt het verschil met zestigste interlanddoelpunt



De spits raakte de voorzet vanop rechts niet helemaal goed, maar voor Haaland was het wel al meteen zijn vijfde doelpunt van het toernooi. Daardoor mogen de Noren meteen naar de achtste finales op het WK. Daarin wacht in New York grootmacht Brazilië. Voor de volledigheid: Haaland zit aan 60 goals in 53 interlands bij Noorwegen.