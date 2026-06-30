OFFICIEEL: Cercle verkoopt sterkhouder aan AS Monaco en vangt 5 miljoen euro

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
OFFICIEEL: Cercle verkoopt sterkhouder aan AS Monaco en vangt 5 miljoen euro
Word fan van Cercle Brugge! 628

Flavio Nazinho verlaat Cercle Brugge en maakt de overstap naar AS Monaco. De transfer is opvallend, want de Portugese vleugelverdediger is de eerste speler die definitief van Cercle naar de moederclub trekt sinds Monaco hoofdaandeelhouder werd.

Cercle Brugge neemt na drie seizoenen afscheid van Flavio Nazinho. De Portugese vleugelverdediger maakt de overstap naar AS Monaco, de moederclub van de Vereniging. Hij tekende er een contract tot 2023, de liet ASM zelf weten. Ook Cercle Brugge maakte een statement wereldkundig. 

Nazinho kwam in 2023 toe bij Cercle, dat hem destijds huurde voor één seizoen van Sporting CP. Nadien werd hij meteen voor zo'n miljoen euro definitief weggeplukt. De club uit Lissabon heeft nog wel een dooverkoopclausule van 15%, weet Transfermarkt. Op die manier verdienen de Portugezen ook aan de overstap.

Nazinho trekt naar AS Monaco voor 5 miljoen euro

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou Cercle op 5 miljoen euro mogen rekenen voor de overstap van Nazinho. Hij speelde in totaal 94 wedstrijden voor de Vereniniging waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 16 assists.

"Zijn transfer naar AS Monaco is bovendien een belangrijke mijlpaal binnen de samenwerking tussen beide teams. Sinds de komst van AS Monaco als hoofdaandeelhouder is Flávio de eerste speler die de rechtstreekse en definitieve overstap maakt vanuit Cercle", klinkt het bij de Verenging.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
Flavio Nazinho

Meer nieuws

'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië'

'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië'

13:30
📷 Union komt met nieuwe samenwerking naar buiten

📷 Union komt met nieuwe samenwerking naar buiten

14:00
Profiteren van het WK? Deze spelers krijgen nieuwe kans bij Club Brugge

Profiteren van het WK? Deze spelers krijgen nieuwe kans bij Club Brugge

13:00
WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit

WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit

12:58
DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk

DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk

12:20
1
Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil

Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil

11:40
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Parker - Mofokeng

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Parker - Mofokeng

10:58
Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken"

Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken"

11:36
3
'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse'

'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse'

10:58
2
Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"

Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"

11:45
2
Anderlecht heeft nieuwe verdediger in het vizier maar is niet alleen

Anderlecht heeft nieuwe verdediger in het vizier maar is niet alleen

10:15
3
Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is duidelijk na uitschakeling: "Een regelrecht schandaal"

Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is duidelijk na uitschakeling: "Een regelrecht schandaal"

09:32
"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal Interview

"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal

09:00
Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"

Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"

08:55
2
Wout Faes krijgt slecht nieuws uit Monaco

Wout Faes krijgt slecht nieuws uit Monaco

08:20
2
Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen

Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen

08:00
2
Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

07:50
10
Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader

Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader

07:20
2
'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'

'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'

07:00
Lukaku spreekt - uiteraard - ook over Anderlecht, Coucke, Kindermans... "Daar kan ik verhalen over vertellen"

Lukaku spreekt - uiteraard - ook over Anderlecht, Coucke, Kindermans... "Daar kan ik verhalen over vertellen"

06:00
Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België Analyse

Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België

06:30
1
WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

23:26
Daar gaan we: 'Ajax klopt aan bij RSC Anderlecht'

Daar gaan we: 'Ajax klopt aan bij RSC Anderlecht'

23:00
6
Naïef of leuk? Timmy Simons heeft wel heel opvallend plan met OH Leuven

Naïef of leuk? Timmy Simons heeft wel heel opvallend plan met OH Leuven

22:00
1
Analisten niet blij met Senegal: "Dat hebben ze"

Analisten niet blij met Senegal: "Dat hebben ze"

22:30
Nicky Hayen laat zich uit over dé soapserie tussen Genk en Club Brugge

Nicky Hayen laat zich uit over dé soapserie tussen Genk en Club Brugge

21:30
De stand van zaken van de voorbereiding bij de 1A-ploegen

De stand van zaken van de voorbereiding bij de 1A-ploegen

20:40
Romelu Lukaku wil Vincent Kompany achterna... "Dat is wel de bedoeling ja" - Ook bij Anderlecht?

Romelu Lukaku wil Vincent Kompany achterna... "Dat is wel de bedoeling ja" - Ook bij Anderlecht?

20:20
Club Brugge hakt knoop door: deze doelman is prioriteit om Mignolet op te volgen

Club Brugge hakt knoop door: deze doelman is prioriteit om Mignolet op te volgen

20:00
DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

19:40
Romelu Lukaku doet opvallende bekentenis: "Normaal had ik hier nooit gestaan"

Romelu Lukaku doet opvallende bekentenis: "Normaal had ik hier nooit gestaan"

19:20
Brazilië komt met schrik vrij, ontstellend Duitsland op de blaren

Brazilië komt met schrik vrij, ontstellend Duitsland op de blaren

01:52
4
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis

18:40
4
Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist

Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist

19:00
1
Peter Vandenbempt reageert op opvallende uitspraak van Amadou Onana

Peter Vandenbempt reageert op opvallende uitspraak van Amadou Onana

18:20
Garcia prijst hem, maar gebruikt hem niet: Rode Duivel wacht nog op eerste WK-minuten

Garcia prijst hem, maar gebruikt hem niet: Rode Duivel wacht nog op eerste WK-minuten

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen Geert66 Geert66 over 'Anderlecht troeft Cercle af en legt bod van zeven miljoen euro neer in Italië' malinezer malinezer over 'KV Mechelen shopt opnieuw in eigen land en kaapt aanvaller weg bij Lierse' RememberLierse RememberLierse over Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK Star.CSR Star.CSR over Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil LordJozef LordJozef over Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken" Stigo12 Stigo12 over Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal" Stigo12 Stigo12 over Dit is wel een heel straffe uitspraak van de bondscoach over Jeremy Doku CringeMedia CringeMedia over Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen Kompany_GOAT Kompany_GOAT over DONE DEAL: miljoenen stromen binnen in Westerlo voor ex-speler Kortrijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved