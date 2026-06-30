OFFICIEEL: Cercle verkoopt sterkhouder aan AS Monaco en vangt 5 miljoen euro

Flavio Nazinho verlaat Cercle Brugge en maakt de overstap naar AS Monaco. De transfer is opvallend, want de Portugese vleugelverdediger is de eerste speler die definitief van Cercle naar de moederclub trekt sinds Monaco hoofdaandeelhouder werd.

Cercle Brugge neemt na drie seizoenen afscheid van Flavio Nazinho. De Portugese vleugelverdediger maakt de overstap naar AS Monaco, de moederclub van de Vereniging. Hij tekende er een contract tot 2023, de liet ASM zelf weten. Ook Cercle Brugge maakte een statement wereldkundig.

Nazinho kwam in 2023 toe bij Cercle, dat hem destijds huurde voor één seizoen van Sporting CP. Nadien werd hij meteen voor zo'n miljoen euro definitief weggeplukt. De club uit Lissabon heeft nog wel een dooverkoopclausule van 15%, weet Transfermarkt. Op die manier verdienen de Portugezen ook aan de overstap.

Nazinho trekt naar AS Monaco voor 5 miljoen euro

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou Cercle op 5 miljoen euro mogen rekenen voor de overstap van Nazinho. Hij speelde in totaal 94 wedstrijden voor de Vereniniging waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 16 assists.

"Zijn transfer naar AS Monaco is bovendien een belangrijke mijlpaal binnen de samenwerking tussen beide teams. Sinds de komst van AS Monaco als hoofdaandeelhouder is Flávio de eerste speler die de rechtstreekse en definitieve overstap maakt vanuit Cercle", klinkt het bij de Verenging.