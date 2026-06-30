Romelu Lukaku als trainer? Het staat in de sterren geschreven dat het in... Neerpede zal gebeuren

Romelu Lukaku heeft het zelf nog eens bevestigd: ook na zijn spelerscarrière wil hij actief blijven in het voetbal, en dan liefst als trainer. De topschutter van de Rode Duivels liet op zijn persconferentie verstaan dat hij zich niet ziet verdwijnen uit de voetbalwereld.

“Het is de bedoeling om trainer te worden ja”, klonk het duidelijk. Een uitspraak die weinig verrast voor wie zijn traject de voorbije jaren gevolgd heeft, maar die wel bevestigt waar de aanvaller naartoe wil groeien: een toekomst langs de zijlijn.

“Te veel liefde voor het spel om te stoppen”

Dat Lukaku ooit in het trainersvak zou belanden, hing al langer in de lucht. De spits heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij het spel te diep begrijpt en te graag analyseert om het volledig achter zich te laten.

Hij heeft zelf ooit aangegeven dat hij het voetbal niet zomaar kan loslaten, ongeacht de financiële zekerheid of sportieve successen die hij al verzamelde. De passie voor het spel blijft de doorslag geven.

Binnen de nationale ploeg kreeg Lukaku bovendien al vroeg de kans om zich op die toekomst voor te bereiden. In 2020 liet toenmalig bondscoach Roberto Martínez een groep ervaren internationals, waaronder Lukaku, deelnemen aan een versnelde UEFA A-trainersopleiding. Dat initiatief moest spelers al tijdens hun actieve carrière laten proeven van het trainersvak.

Lukaku zelf gaf nadien toe dat die opleiding zijn kijk op het spel sterk heeft beïnvloed. De tactische en analytische benadering van Martínez zou hem toen al richting een mogelijke trainerscarrière geduwd hebben.



Lees ook... Jordan Lukaku verrast met interview over Romelu en de echte omstandigheden rond begrafenis van hun vader›

Laatste stap als speler, eerste stap als coach?

Ondertussen nadert Lukaku de laatste fase van zijn carrière als speler, al is hij nog altijd beslissend op het hoogste niveau. In een ideale scenario zou hij nog één laatste jaar in het buitenland op topniveau spelen, om daarna een terugkeer naar Anderlecht te maken.

Die terugkeer naar paars-wit – de plek waar zijn voetbalopleiding begon – lijkt voor velen de logische afsluiter van zijn spelersloopbaan. Maar het verhaal zou daar niet hoeven stoppen.

Binnen de Brusselse club wordt al langer gefluisterd dat Lukaku in een latere fase een rol zou kunnen opnemen binnen de jeugdwerking. Niet alleen als mentor voor jonge spitsen, maar ook effectief als trainer.

Neerpede als natuurlijke thuishaven

De link met Anderlecht is bijzonder sterk. Lukaku groeide er op, brak er door en behoudt er nog altijd een emotionele band met de club. Bovendien lijkt zijn interesse voor jeugdontwikkeling en begeleiding steeds duidelijker aanwezig.

Daar komt bij dat Jean Kindermans, het architecturale brein achter de jeugdopleiding van Anderlecht, opnieuw een centrale rol speelt bij paars-wit. Lukaku zou dat met veel voldoening onthaald hebben. De terugkeer van Kindermans wordt intern gezien als een belangrijke stap richting stabiliteit en voetbalidentiteit.

In dat kader lijkt een toekomstige samenwerking tussen beide geen verre toekomstmuziek. Een rol als jeugdtrainer in Neerpede zou perfect passen binnen Lukaku’s ambitie om zich stap voor stap in het trainersvak in te werken.

Van afwerker naar opleider?

De vraag is dus niet of Lukaku in het voetbal blijft, maar in welke rol. Zijn ervaring op het hoogste niveau, gecombineerd met zijn vroege interesse in coaching, maakt hem een opvallende kandidaat voor een toekomstige trainerscarrière.

Wat nu al vaststaat: Lukaku wil het spel niet loslaten. En wie hem kent, weet dat hij ook in een andere rol dezelfde drive zal meenemen als op het veld.