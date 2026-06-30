Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Mofokeng

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 30/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mofokeng

'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'

Het WK is uiteraard het gedroomde uithangbord voor elke deelnemer, en nog meer voor wie een volgende stap in zijn carrière wil zetten, bijvoorbeeld door de overstap naar Europa te maken. Dat zou weleens het geval kunnen zijn voor Relebohile Mofokeng, die op de radar staat van ... Union SG. (Lees meer)