'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Union mikt hoog en wil WK-revelatie in huis halen'
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Het WK is uiteraard het gedroomde uithangbord voor elke deelnemer, en nog meer voor wie een volgende stap in zijn carrière wil zetten, bijvoorbeeld door de overstap naar Europa te maken. Dat zou weleens het geval kunnen zijn voor Relebohile Mofokeng, die op de radar staat van ... Union SG.

Met de komst van Ondrej Kricfalusi, Darius Olaru, Ilan Hurtevent en Nikki Havenaar heeft Union Saint-Gilloise al meer dan negen miljoen euro uitgegeven op de transfermarkt, in afwachting van een mogelijk akkoord met ADO Den Haag voor Milan Hokke.

Aan uitgaande zijde is Union voorlopig nog niet veel spelers kwijt, al worden er na het WK wel heel wat bewegingen verwacht. Anan Khalaili zou onder meer richting de Serie A kunnen vertrekken, terwijl Christian Burgess en Guillaume François momenteel de enige twee spelers zijn die de kern officieel hebben verlaten.

Union wil Relebohile Mofokeng, een van de revelaties van Zuid-Afrika

Union blijft intussen actief op de transfermarkt en zou een versnelling hoger schakelen om een van de revelaties van het WK binnen te halen: Relebohile Mofokeng. Dat laat Het Nieuwsblad in ieder geval weten maandagavond.

De 1,68 meter grote rechtspoot is een aanvallende middenvelder die ook op de linkerflank uit de voeten kan. Op het WK speelde hij drie van de vier wedstrijden van Zuid-Afrika, waaronder de verloren zestiende finale tegen Canada, zondagavond.

Nieuwe versterking voor Union SG op komst?

Als kampioen van Zuid-Afrika met Orlando Pirates staat hij al een tijdje op de verlanglijst van Union SG. Vorig seizoen was hij in de competitie goed voor tien goals en acht assists en daarmee een sterkhouder voor zijn team.

Volgens onze collega’s van Het Nieuwsblad wil Union de deal zo snel mogelijk afronden, vooraleer een andere club zich meldt. Voor de 16-voudige international zou Union enkele miljoenen moeten neertellen; op het referentieplatform Transfermarkt wordt hij op drie miljoen euro gewaardeerd.

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Zuid-Afrika
Relebohile Mofokeng

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