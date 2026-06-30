WK-LIVE 30/6

Redactie
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen

En te bedenken dat we aan het begin van het toernooi schreven dat hij wel eens de Dries Mertens van deze generatie kon worden. Nadat Dodi Lukebakio in maart (dachten we toch) punten had gescoord, speelde hij voorlopig nog geen minuut in zijn echte rol. (Lees meer)

Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

Nederland ligt uit het WK na een nieuwe pijnlijke strafschoppenreeks. Oranje leek tegen Marokko lang op weg naar de volgende ronde, maar kreeg in de blessuretijd nog de gelijkmaker te slikken. Daarna sloeg het oude penaltyspook opnieuw toe. (Lees meer)

Brazilië komt met schrik vrij, ontstellend Duitsland op de blaren

Brazilië heeft zich weten te plaatsen voor de achtste finales op het WK voetbal. Zeker in de eerste helft leek het daar echter niet naar uit te gaan zien, maar in de tweede helft toonden ze zich met dank aan onder meer Vinicius Junior veel beter. De beslissing viel pas in minuut 97. (Lees meer)

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Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
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Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 19:00 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 23:00 Zweden Zweden
Mexico Mexico 01/07 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 01/07 DR Congo DR Congo
België België 01/07 Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 02/07 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 02/07 Oostenrijk Oostenrijk
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Zwitserland Zwitserland 03/07 Algerije Algerije
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