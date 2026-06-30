WK-LIVE 30/6: 26 fitte Rode Duivels tekenen present op training
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Rode Duivels hebben geoefend op strafschoppen
De gordijnen die de Rode Duivels afzonderen van de pers bij gesloten trainingen? Die zijn een beetje doorzichtig. En dat heeft bij momenten toch wel zijn gevolgen, want zo komen de perslui meer te weten dan ze misschien moeten of willen weten. Het is niet anders deze week in aanloop naar het duel tegen Senegal.
"Op het kwartiertje open training werd door de 26 spelers niet op strafschoppen getraind vandaag, dus we hebben ze zo ziet niet zien trainen op penalty's. Hoewel: toen ik gisteren terugkwam naar het hotel, zag ik ze wel trainen. Ik kon niet zien wie of naar welke kant, maar er is dus wel op getraind al was het niet de bedoeling dat we dat zagen", aldus Tess Elst in gesprek met Sporza Live.
Doelpunt van het jaar in interland?
Op het WK hebben we al een paar knappe doelpunten gezien, maar ook daarbuiten vallen al eens mooie doelpunten te noteren. Het was in deze interlandperiode niet anders in een wedstrijd tussen Kazachstan en Hongarije. Die eindigde op 1-3 voor Hongarije, maar daar zal het de komende maanden niet over gaan.
Wel over de knappe doelpunten. Vooral de 1-2 mocht er meer dan zijn. Het was een geweldige afstandsknal van Andras Schäfer om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Hoe mooi zou het zijn als de Puskas Award nog eens naar een Hongaar zou gaan? Geniet mee van de knappe afstandskogel van Schäfer tegen Kazachstan:
https://www.youtube.com/shorts/rnnzyYNOw70
Geniale persiflage op kunstprogramma
Kent u het Nederlandse televisieprogramma ‘Tussen Kunst & Kitsch’? Het is een Nederlandse versie van ‘Schatten op zolder’ of ‘Rijker dan je denkt’ en bestaat ondertussen al ettelijke jaren op de Nederlandse televisie. Met experten die de waarde van objecten inschatten en soms ontgoochelde en soms dolenthousiaste eigenaars.
Het levert soms geniale televisie op, waar ze nu in het programma Klikbeet mee zijn omgegaan in een voetbalversie. Met zowel een fake versie van Lionel Messi als een echte versie van Glenn Helder, een gewezen speler van het Nederlandse elftal en ondertussen 57 jaar en ook een begenadigd drummer geworden.
Nederlandse penaltymissers komen duur te staan
De Nederlandse voetbalbond KNVB maakt melding van online discriminerende reacties richting Oranje-internationals na de uitschakeling op het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. Vooral Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville - die alledrie een strafschop misten - worden heel hard aangepakt door mensen via de sociale media.
“Wij vinden dit verschrikkelijk”, aldus een woordvoerder van de KNVB volgens Het Nieuwsblad. “De KNVB gaat in elk geval een melding doen bij Meld.Online Discriminatie. Na een melding beoordelen de juridisch medewerkers daar of de uiting strafbaar is. Dat kan het begin zijn van een aangifte bij het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek kan starten.”
Bondscoach Marokko in de wolken na kwalificatie tegen Nederland
Mohamed Ouahbi kwam terug op de prestatie van zijn spelers na de kwalificatie van Marokko tegen Nederland. De Belgisch-Marokkaanse bondscoach lichtte de keuzes toe die tot die stunt hebben geleid. Marokko neemt het in de achtste finales op tegen Canada.
Ouahbi dolgelukkig met kwalificatie
"Ik had gedroomd dat Issa Diop een belangrijk doelpunt zou maken, maar ik wist niet dat het vandaag zou zijn. Ik heb het hem na de wedstrijd gezegd, hij verdient het zo." Die bekentenis zorgde voor een glimlach in de perszaal.
Los van die anekdote benadrukte de bondscoach de prestatie van zijn ploeg. "We speelden over het geheel genomen goed, op een bepaald moment was het even minder en net toen scoorden zij. Het was belangrijk om de bal goed in de ploeg te houden en geduldig te blijven. Ik denk dat we deze ploeg volledig hebben gedomineerd."
Michiel Ameloot trekt naar de Belgische voetbalbond
Michiel Ameloot, voormalig hoofdredacteur van VTM Nieuws en later algemeen hoofdredacteur van de sportredactie bij DPG Media, is dinsdag benoemd tot "Business Director" van de Belgische Voetbalbond (KBVB). Wijzigingen bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Michiel Ameloot is dinsdag benoemd tot "Business Director", met drie duidelijke taken binnen de bond.
Versterken van de inkomstenbronnen van de KBVB
"Het gaat om het versterken van de inkomstenbronnen van de KBVB, het verder uitbouwen van nieuwe, duurzame partnerships en het optimaliseren van de fanbeleving in een snel evoluerend sport- en medialandschap", meldt de KBVB in een persbericht.
"Michiel Ameloot, 46, komt van DPG Media, waar hij de voorbije zeven jaar een sleutelrol speelde in de ontwikkeling en de digitale transformatie van enkele van de grootste mediaplatformen van het land", klinkt het bij de KBVB.
26 Rode Duivels op training bij de Rode Duivels
Goed nieuws vanuit Seattle. De WK-selectie traint daar in aanloop naar het duel op woensdagavond tegen Senegal. En dat doen ze met een voor het eerst op dit toernooi volledig fitte kern zo blijkt. Zeno Debast is terug en opent de training meteen voluit samen met de rest van de selectie.
26 spelers zijn zo klaar voor de clash met Senegal. Het geeft bondscoach Rudi Garcia extra opties. Van ongemak bij Leandro Trossard is geen sprake meer, iedereen ging van meet af aan voluit. Op die manier zijn ook de Senegalezen meteen gewaarschuwd voor wat komen gaat.
Met Brugs gouden randje: venijn zit ook in Ivoorkust - Noorwegen in de staart
Noorwegen heeft de achtste finales van het Wereldkampioenschap weten te bereiken. Een laat doelpunt van Erling Haaland heeft het verschil gemaakt. Het had in de match tegen Ivoorkust nochtans nog helemaal anders kunnen verlopen. (Lees meer)
Dit is wel een heel straffe uitspraak van de bondscoach over Jeremy Doku
Jeremy Doku is nog niet echt op dreef op dit toernooi, dat is onmiskenbaar. Rudi Garcia kwam terug op de situatie van zijn "X-factor". (Lees meer)
Nederlandse media gingen helemaal door op Koeman: "Ik vind het grof"
Dat de Nederlandse media zo fel doorgingen op bondscoach Koeman? Daar was niet iedereen het mee eens. Na het spervuur aan vragen liet ook Imke Courtois zich duidelijk uit over de zaak bij Sporza Live: "Ik vind het grof", aldus de gewezen Belgian Red Flame en huidig analiste.
"Over bepaalde beslissingen valt iets te zeggen, maar ik vind het grof en iets te suggestief allemaal. Praten over andermans ontslag, ik zou het niet durven. Ik denk wel dat het beslist is dat het voor hem voorbij zal zijn, net als voor de Duitse bondscoach, maar dat is een andere discussie."
Is het een voordeel dat onze bondscoach een Fransman is tegen Senegal? "Dat maakt het makkelijker"
Twee dagen voor België-Senegal stond Rudi Garcia de Belgische pers te woord. Hij blikte vooruit op die komende zestiende finale. En ook hij waarschuwde voor de sterkte van Senegal. Zij klopten toch Marokko in de finale van de Africa Cup (officieus dan). Dat Marokko kegelde Nederland uit het WK... (Lees meer)
Rudi Garcia maakt héél duidelijk wat hij met Lukaku van plan is: "Ik had geen andere keuze toen"
Romelu Lukaku was al twee keer beslissend op dit WK. Maar is hij daarom ook klaar om te starten in de 1/8e finales tegen Senegal? Rudi Garcia was duidelijk. (Lees meer)
Opmerkelijke cijfers zeggen iets helemaal anders over de Rode Duivels
De groepsfase is voorbij op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De zestiende finales zijn ondertussen al volop bezig. Hoog tijd om toch nog even terug te blikken naar de groepsfase en de Rode Duivels daarin. (Lees meer)
DONE DEAL: Rode Duivel verlaat zijn club midden in het WK
Het hing al een tijdje in de pijplijn, maar nu is het helemaal zeker: Axel Witsel heeft geen ploeg meer vanaf 1 juli. De Rode Duivel, die aanwezig is op het WK, heeft het einde van zijn contract bij Girona FC bereikt. (Lees meer)
Geert Wilders komt met felicitaties voor Marokko
De voorbije dagen was er heel wat te doen over het WK voetbal in Nederland. De match tegen Marokko - die na strafschoppen verloren ging - was bij onze noorderburen een match waar velen naar uitkeken, ook door de grote Marokkaanse minderheid in Nederland.
Geert Wilders had vooraf wat uitspraken gedaan over de wedstrijd en de mogelijke rellen vooraf of achteraf, terwijl er ook de uitspraak van lang geleden ("Willen jullie meer of minder Marokkanen?") is die door ieders hoofd spookte. Dat leverde heel wat banter op, waarbij er ook Marokkaanse fans met een truitje van Wilders aan in het publiek zaten. Achteraf was Wilders groot genoeg om met een geniale foto dan weer de Marokkanen proficiat te wensen.
Zweedse spits zorgt voor opheldering over boosheid
Zweden wist zich op de slotspeeldag van de groepsfase met een gelijkspel tegen Japan te plaatsen voor de zestiende finales. Anthony Elanga leek na de wedstrijd niet echt blij te zijn, alsof hij niet wist dat zijn land aan een punt genoeg had aan een puntje om de volgende ronde te gaan halen.
"Ik denk dat hij aan iets anders dacht, want het kon niet duidelijker zijn dan dat voor hem. Dit kan wel een en ander verklaren," aldus Graham Potter op de persconferentie daarover. Al wist Elanga naar eigen zeggen wél hoe het ervoor stond: "Ik wist dat zeker en vast, maar ik wilde gewoon winnen. Ik ben een winnaar en ik wilde meer goals maken. Een goal maken op het WK is het beste gevoel ooit."
Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"
Senegal wacht op de Rode Duivels. Volgens Tom Saintfiet, de Belgische bondscoach van Mali, krijgt België het bijzonder lastig tegen een ploeg die hij beschouwt als één van de sterkst mogelijke tegenstanders. (Lees meer)
"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal
Senegal wordt een tegenstander van een heel ander kaliber dan die waartegen onze Rode Duivels in de groepsfase speelden. Maar volgens Bertrand Crasson is zo'n test erg interessant. (Lees meer)
Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"
Nederland likt zijn wonden na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko. In de Nederlandse pers klinkt veel kritiek op het spel, de strafschoppen én vooral de keuzes van Ronald Koeman, die volgens sommige media zwaar onder druk staat. (Lees meer)
Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen
En te bedenken dat we aan het begin van het toernooi schreven dat hij wel eens de Dries Mertens van deze generatie kon worden. Nadat Dodi Lukebakio in maart (dachten we toch) punten had gescoord, speelde hij voorlopig nog geen minuut in zijn echte rol. (Lees meer)
Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK
Nederland ligt uit het WK na een nieuwe pijnlijke strafschoppenreeks. Oranje leek tegen Marokko lang op weg naar de volgende ronde, maar kreeg in de blessuretijd nog de gelijkmaker te slikken. Daarna sloeg het oude penaltyspook opnieuw toe. (Lees meer)
Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België
Senegal is in de groepsfase door het oog van de naald gekropen, in een groep die duidelijk sterker was dan die van België. Net als de Rode Duivels willen de Leeuwen van Teranga hun toernooi nu "echt" op gang trappen. (Lees meer)
Brazilië komt met schrik vrij, ontstellend Duitsland op de blaren
Brazilië heeft zich weten te plaatsen voor de achtste finales op het WK voetbal. Zeker in de eerste helft leek het daar echter niet naar uit te gaan zien, maar in de tweede helft toonden ze zich met dank aan onder meer Vinicius Junior veel beter. De beslissing viel pas in minuut 97. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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