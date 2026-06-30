WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit
Foto: © photonews
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Aernout Van Lindt

Geert Wilders komt met felicitaties voor Marokko

De voorbije dagen was er heel wat te doen over het WK voetbal in Nederland. De match tegen Marokko - die na strafschoppen verloren ging - was bij onze noorderburen een match waar velen naar uitkeken, ook door de grote Marokkaanse minderheid in Nederland. 

Geert Wilders had vooraf wat uitspraken gedaan over de wedstrijd en de mogelijke rellen vooraf of achteraf, terwijl er ook de uitspraak van lang geleden ("Willen jullie meer of minder Marokkanen?") is die door ieders hoofd spookte. Dat leverde heel wat banter op, waarbij er ook Marokkaanse fans met een truitje van Wilders aan in het publiek zaten. Achteraf was Wilders groot genoeg om met een geniale foto dan weer de Marokkanen proficiat te wensen.

Aernout Van Lindt

Zweedse spits zorgt voor opheldering over boosheid

Zweden wist zich op de slotspeeldag van de groepsfase met een gelijkspel tegen Japan te plaatsen voor de zestiende finales. Anthony Elanga leek na de wedstrijd niet echt blij te zijn, alsof hij niet wist dat zijn land aan een punt genoeg had aan een puntje om de volgende ronde te gaan halen.

"Ik denk dat hij aan iets anders dacht, want het kon niet duidelijker zijn dan dat voor hem. Dit kan wel een en ander verklaren," aldus Graham Potter op de persconferentie daarover. Al wist Elanga naar eigen zeggen wél hoe het ervoor stond: "Ik wist dat zeker en vast, maar ik wilde gewoon winnen. Ik ben een winnaar en ik wilde meer goals maken. Een goal maken op het WK is het beste gevoel ooit."

Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"

Senegal wacht op de Rode Duivels. Volgens Tom Saintfiet, de Belgische bondscoach van Mali, krijgt België het bijzonder lastig tegen een ploeg die hij beschouwt als één van de sterkst mogelijke tegenstanders. (Lees meer)

"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal

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Nederland likt zijn wonden na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko. In de Nederlandse pers klinkt veel kritiek op het spel, de strafschoppen én vooral de keuzes van Ronald Koeman, die volgens sommige media zwaar onder druk staat. (Lees meer)

Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen

En te bedenken dat we aan het begin van het toernooi schreven dat hij wel eens de Dries Mertens van deze generatie kon worden. Nadat Dodi Lukebakio in maart (dachten we toch) punten had gescoord, speelde hij voorlopig nog geen minuut in zijn echte rol. (Lees meer)

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Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK

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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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