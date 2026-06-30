WK-LIVE 30/6: Nederlandse media zijn onverbiddelijk, Garcia legt plannen met Lukaku uit
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Geert Wilders komt met felicitaties voor Marokko
De voorbije dagen was er heel wat te doen over het WK voetbal in Nederland. De match tegen Marokko - die na strafschoppen verloren ging - was bij onze noorderburen een match waar velen naar uitkeken, ook door de grote Marokkaanse minderheid in Nederland.
Geert Wilders had vooraf wat uitspraken gedaan over de wedstrijd en de mogelijke rellen vooraf of achteraf, terwijl er ook de uitspraak van lang geleden ("Willen jullie meer of minder Marokkanen?") is die door ieders hoofd spookte. Dat leverde heel wat banter op, waarbij er ook Marokkaanse fans met een truitje van Wilders aan in het publiek zaten. Achteraf was Wilders groot genoeg om met een geniale foto dan weer de Marokkanen proficiat te wensen.
Zweedse spits zorgt voor opheldering over boosheid
Zweden wist zich op de slotspeeldag van de groepsfase met een gelijkspel tegen Japan te plaatsen voor de zestiende finales. Anthony Elanga leek na de wedstrijd niet echt blij te zijn, alsof hij niet wist dat zijn land aan een punt genoeg had aan een puntje om de volgende ronde te gaan halen.
"Ik denk dat hij aan iets anders dacht, want het kon niet duidelijker zijn dan dat voor hem. Dit kan wel een en ander verklaren," aldus Graham Potter op de persconferentie daarover. Al wist Elanga naar eigen zeggen wél hoe het ervoor stond: "Ik wist dat zeker en vast, maar ik wilde gewoon winnen. Ik ben een winnaar en ik wilde meer goals maken. Een goal maken op het WK is het beste gevoel ooit."
Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"
Senegal wacht op de Rode Duivels. Volgens Tom Saintfiet, de Belgische bondscoach van Mali, krijgt België het bijzonder lastig tegen een ploeg die hij beschouwt als één van de sterkst mogelijke tegenstanders. (Lees meer)
"We gaan toch niet klagen dat we groepswinnaar zijn geworden?" - Onze analist fileert België-Senegal
Senegal wordt een tegenstander van een heel ander kaliber dan die waartegen onze Rode Duivels in de groepsfase speelden. Maar volgens Bertrand Crasson is zo'n test erg interessant. (Lees meer)
Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"
Nederland likt zijn wonden na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko. In de Nederlandse pers klinkt veel kritiek op het spel, de strafschoppen én vooral de keuzes van Ronald Koeman, die volgens sommige media zwaar onder druk staat. (Lees meer)
Hij scoort bijna altijd, maar Garcia laat hem alsnog links liggen
En te bedenken dat we aan het begin van het toernooi schreven dat hij wel eens de Dries Mertens van deze generatie kon worden. Nadat Dodi Lukebakio in maart (dachten we toch) punten had gescoord, speelde hij voorlopig nog geen minuut in zijn echte rol. (Lees meer)
Verrassing na verrassing: Marokko slaat in extremis toe en kegelt Nederland uit WK
Nederland ligt uit het WK na een nieuwe pijnlijke strafschoppenreeks. Oranje leek tegen Marokko lang op weg naar de volgende ronde, maar kreeg in de blessuretijd nog de gelijkmaker te slikken. Daarna sloeg het oude penaltyspook opnieuw toe. (Lees meer)
Hoe parcours van Senegal doet denken aan ... België
Senegal is in de groepsfase door het oog van de naald gekropen, in een groep die duidelijk sterker was dan die van België. Net als de Rode Duivels willen de Leeuwen van Teranga hun toernooi nu "echt" op gang trappen. (Lees meer)
Brazilië komt met schrik vrij, ontstellend Duitsland op de blaren
Brazilië heeft zich weten te plaatsen voor de achtste finales op het WK voetbal. Zeker in de eerste helft leek het daar echter niet naar uit te gaan zien, maar in de tweede helft toonden ze zich met dank aan onder meer Vinicius Junior veel beter. De beslissing viel pas in minuut 97. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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