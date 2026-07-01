De meest onderschatte Rode Duivel in de basis? "Hij verricht enorm werk"

Johan Walckiers Manuel Gonzalez
Johan Walckiers en Manuel Gonzalez vanuit Seattle
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De meest onderschatte Rode Duivel in de basis? "Hij verricht enorm werk"
Foto: © photonews

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Charles De Ketelaere krijgt steeds meer vertrouwen van bondscoach Rudi Garcia. Hoewel de aanvaller op dit WK nog niet tot scoren kwam, is de Franse bondscoach bijzonder tevreden over zijn bijdrage aan het spel van de Rode Duivels.

De Ketelaere zelf blijft rustig in aanloop naar de achtste finale tegen Senegal. “We blijven allemaal kalm. We beseffen dat het een belangrijke wedstrijd is, maar dat is volgens mij ook de beste manier om ernaartoe te leven", klonk het bij de aanvaller van Atalanta.

Wachten op die eerste goal

De spits moest de groepswedstrijd tegen Iran missen door een knieblessure, maar die lijkt volledig achter de rug. “Mijn knie was toen behoorlijk gezwollen en daarom hebben we extra onderzoeken laten uitvoeren. Intussen heb ik geen pijn meer en voel ik me opnieuw volledig fit.”

Hoewel hij nog wacht op zijn eerste WK-doelpunt, beseft De Ketelaere dat hij ook op een andere manier belangrijk kan zijn voor de ploeg. “Ik ben eerder een speler die in dienst van het collectief speelt. Al ga ik niet liegen: als ik mag kiezen, scoor ik natuurlijk liever zelf dan een assist te geven.”

Het advies van Lukaku

Ook Romelu Lukaku blijft een belangrijke mentor voor de voormalige Club Brugge-speler. “Romelu geeft me eigenlijk al advies sinds mijn eerste interland tegen Kazachstan in het Lotto Park. Dat is nooit veranderd. Hij doet dat nog altijd.”

Garcia benadrukt dat De Ketelaere momenteel veel werk opknapt in een rol die niet altijd zichtbaar is. “We kunnen eventueel ook met drie verdedigers spelen, zoals we tegen Kroatië geprobeerd hebben, maar we moeten vooral voortbouwen op wat goed werkte. Charles heeft sinds hij als spits speelt enorm veel arbeid geleverd. Hij zorgt ervoor dat ploegmaats kunnen scoren en dat is ontzettend waardevol.”

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"Op ons beste niveau kunnen we van iedereen winnen"

De bondscoach verwacht tegen Senegal opnieuw een zware opdracht, maar gelooft in zijn ploeg. “Senegal is een complete tegenstander. Daarom zullen wij ons hoogste niveau moeten halen. Maar als wij ons beste voetbal spelen, kunnen we van iedereen winnen.”

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