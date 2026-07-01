Julien Duranville komt met groot nieuws bij Borussia Dortmund

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Julien Duranville komt met groot nieuws bij Borussia Dortmund
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Julien Duranville verlaat Borussia Dortmund na een periode vol blessureleed en gemiste kansen. De Belgische flankaanvaller lijkt op weg naar Olympique Lyon, waar hij zijn carrière opnieuw wil lanceren na zijn moeilijke Duitse avontuur.

Julien Duranville heeft afscheid genomen van Borussia Dortmund. De 20-jarige Belgische flankaanvaller bevestigde via Instagram dat zijn periode bij BVB erop zit. Volgens L’Équipe maakt hij voor 5,5 miljoen euro de overstap naar Olympique Lyon.  

Duranville neemt afscheid van Dortmund

Duranville lag eigenlijk nog tot de zomer van 2028 onder contract in Dortmund, maar een echte doorbraak kwam er nooit. De Brusselaar trok in januari 2023 van Anderlecht naar Duitsland, nadat hij bij paars-wit als een van de grootste talenten van Neerpede werd gezien. Bij Anderlecht kwam hij al jong piepen in de A-kern, maar Dortmund zag genoeg potentieel om hem vroeg weg te halen.

Alleen werd zijn passage bij BVB vooral een verhaal van wachten, herstellen en opnieuw beginnen. Duranville kreeg meermaals af te rekenen met blessures, waardoor hij nooit lang genoeg fit bleef om een vaste plaats af te dwingen. Duitse media verwezen de voorbije jaren meermaals naar zijn fysieke problemen, die zijn ontwikkeling in Dortmund stevig afremden.  

Doorbraak bij BVB bleef uit

In totaal speelde Duranville 27 wedstrijden voor de A-ploeg van Borussia Dortmund in de Bundesliga. Daarin kwam hij één keer tot scoren en gaf hij ook één assist. Daarnaast verzamelde hij ook minuten bij Dortmund II en werd hij later uitgeleend aan FC Basel om ritme op te doen.  

Op Instagram hield Duranville zijn afscheid kort maar dankbaar. "Mijn tijd bij BVB zit erop. Het was een eer om deze kleuren te dragen en deze club te vertegenwoordigen. Ik ben iedereen enorm dankbaar die mij tijdens deze reis heeft gesteund en geholpen. Bedankt voor alles", schreef hij.

Bij Lyon krijgt Duranville nu de kans om zijn carrière opnieuw te lanceren. Het talent is er nog altijd, maar de opdracht is duidelijk: fit blijven, minuten maken en eindelijk tonen waarom hij ooit als een van de grootste Belgische beloften werd gezien.

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