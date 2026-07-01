KV Mechelen neemt opvallende besluiten: verdediger mag blijven, spits moet weg

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KV Mechelen neemt opvallende besluiten: verdediger mag blijven, spits moet weg
Foto: © photonews

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KV Mechelen is stilaan bezig zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Daartoe horen ook een aantal interessante beslissingen met oog op de toekomst. Massimo Decoene mag blijven, want hij tekende een nieuw contract bij Malinwa. Livio Cicero vertrekt dan weer definitief.

"Massimo Decoene zet zijn handtekening onder een extra seizoen bij Geel-Rood. Hij tekent een contract van één jaar, met optie.  Proficiat, Massimo!", aldus KV Mechelen in een bericht richting de fans op de sociale media.

Met dat nieuws wordt meteen duidelijk dat Decoene langer mag blijven bij Mechelen. De 22-jarige verdediger kon nooit doorbreken bij KV Kortrijk en werd door hen uitgeleend aan onder meer Lokeren en KV Oostende. Bij Mechelen krijgt hij nu wél zijn kansen.

KV Mechelen gaat langer door met Massimo Decoene

Zijn eerste minuten kreeg hij pas in december op het veld van Cercle Brugge en pas in de play-offs kwam hij helemaal tot wasdom. Tegen Club Brugge en STVV maakte hij indruk op Fred Vanderbiest met een paar verrassende basisplaatsen.

Het maakt dat Mechelen hem graag nog langer aan boord wil houden en op die manier nog meer kansen wil geven de komende seizoen(en) bij De Kakkers. Een nieuw bewijs dat opgeven in het voetbal nooit nodig is en dat iedereen er altijd nog kan komen. En ook voor Mechelen is het een belangrijke stap dat ze in de breedte een polyvalente speler extra hebben - Decoene kan ook op het middenveld overweg.

Livio Cicero verlaat KV Mechelen en trekt naar zusterclub Helmond Sport

Voor Livio Cicero zit het avontuur bij KV Mechelen er dan weer wél op. Hij trekt naar Helmond Sport, de zusterclub van Malinwa. Dat heeft de Nederlandse club uit de KeukenKampioen Divisie bekend gemaakt dinsdagavond.

"De 20-jarige centrumspits komt over van Jong KV Mechelen en tekent een contract tot medio 2028. Afgelopen seizoen was Livio goed voor 20 doelpunten in 28 wedstrijden onder leiding van Frédéric Frans. In Helmond krijgt die samenwerking een nieuw vervolg", klonk het op de sociale media.

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Lommel SK
Massimo Decoene
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