Standard wil Belgische ex-spits van KV Mechelen terug naar JPL halen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Standard wil Belgische ex-spits van KV Mechelen terug naar JPL halen
Foto: © photonews

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Standard zet zijn rekrutering, gericht op jonge Belgen met een band met de club, verder. Het heeft Coventry net voorgesteld om Norman Bassette te huren, de spits van de Belgische U21 die zich drie seizoenen geleden in de kijker speelde bij KV Mechelen.

Volgens Sudinfo heeft Standard Coventry voorgesteld om Norman Bassette voor volgend seizoen te huren. De man uit de Ardennen, een uitgesproken Standard-fan, past perfect in het gezochte profiel van de Rouches. Er lopen gesprekken tussen beide clubs en Marc Wilmots wacht op een antwoord van de Engelse club.

Opleiding bij Virton, doorbraak bij KV Mechelen

Norman Bassette genoot zijn opleiding bij Excelsior Virton en trok daarna via Charleroi, Bertrix en Eupen naar het Franse Stade Malherbe Caen. Bij de Normandische club debuteerde hij bij de profs met 4 goals in 15 optredens over twee seizoenen.

In het seizoen 2023-24 werd hij uitgeleend aan KV Mechelen, waar hij doorbrak met 5 goals in 23 wedstrijden in de rood-gele trui. Toen al toonden de Rouches interesse in zijn profiel, maar uiteindelijk verkocht Caen hem aan Coventry voor net geen 3 miljoen euro.

Twee uitleenbeurten in Frankrijk en Duitsland de voorbije seizoenen

Op het tweede niveau van het Engelse voetbal kon de jonge Belg zich niet echt doorzetten, al speelde hij 29 wedstrijden waarin hij slechts twee keer scoorde. De voorbije twee seizoenen werd hij telkens in januari uitgeleend: in 2025 aan Reims, waar hij 2 keer scoorde in 13 matchen, en in 2026 aan Kaiserslautern, met hetzelfde doelpuntenaantal in 16 optredens in de 2. Bundesliga.

Efficiënter bij de Belgische U21

Die ervaringen bieden geen garanties voor Standard, vandaar dat de club voorlopig enkel een huurdeal nastreeft. En meer als het klikt. Maar dat zal afhangen van zijn prestaties in het rood-witte shirt. Hopelijk even productief als bij de Belgische U21, waar hij 10 keer scoorde in 6 interlands.

Tot nu toe, haalde Standard Dimitri Lavalée terug van Sturm Graz en zou het ook azen op Maxime Busi, met wie Norman Bassette 6 matchen speelde bij Reims.

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