Transfernieuws en Transfergeruchten 01/07: Bassette

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/07: Bassette
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 01/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Bassette

Standard wil Belgische ex-spits van KV Mechelen terug naar JPL halen

Standard zet zijn rekrutering, gericht op jonge Belgen met een band met de club, verder. Het heeft Coventry net voorgesteld om Norman Bassette te huren, de spits van de Belgische U21 die zich drie seizoenen geleden in de kijker speelde bij KV Mechelen. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06

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